Karsan, elektrikli modelleriyle Busworld Europe Fuarı’nda!

Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak Jest Electric ve Atak Electric modellerimizi dünya pazarlarına sunmamız, 50 yılı aşkın deneyimi arkasına alan güçlü mühendisliğimiz ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonumuzla gün geçtikçe gelişen ticari başarımızı ortaya koyar niteliktedir. Bu başarımızı Busworld Fuarı’nda da dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellere sergilemeye ve başta Avrupa olmak üzere yeni siparişler almaya devam ediyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yaz ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz Atak Electric’i kısa sürede tüm dünya ile ilk kez bu uluslararası fuarda buluşturmanın da heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, otobüs alanındaki en önemli organizasyon olan ve bu yıl 25’inci kez düzenlenen Busworld Europe Brussels Fuarı’na elektrikli ürün ailesi ile katıldı. Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen ve 23 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan fuarda, Karsan’ın BMW ile olan işbirliği doğrultusunda tasarlayıp ürettiği Jest Electric ve Atak Electric modelleri ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle ve yeni siparişlerle karşılaştı.

Üretim başarısı küresel satışlara yansıyor!

Son bir yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek Türk şirketi olarak Busworld Europe Fuarı’nda gururla yerlerini aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, bu başarıların karşılığını farklı kıtalardan aldıkları siparişlerle de perçinlediklerini belirterek; “Karsan olarak, elektrikli araç teknolojilerinde öncü otomotiv markası BMW ile gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirliği neticesinde, önce 2018 yılı Kasım ayında Jest Electric’i pazara sunduk ve ardından 8 metre elektrikli segmentinin ihtiyacına yanıt vermek adına Ar-Ge ekibimizle prototipini geliştirdiğimiz Atak Electric’i bu yıl seri üretime aldık. Araçlarımızın tasarlanıp üretilmesi ve dünya pazarlarına sunulması, 50 yılı aşkın deneyimi arkasına alan güçlü mühendisliğimiz ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonumuzla gün geçtikçe gelişen ticari başarımızı ortaya koyar niteliktedir. Bugüne kadar Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Slovakya gibi ülkelere 40’tan fazla teslim edilen ve kendi pazarını yaratan Jest Electric ile son olarak Güney Amerika pazarına da giriş yaptık. Bölgedeki toplu taşıma araçlarının elektrikliye dönüşüm sürecine biz de dahil olduk ve ilk kez Meksika’ya Jest Electric göndermeye başladık” diye konuştu.

Atak sahneye çıktı, siparişler başladı!

Jest Electric ile birlikte Atak Electric’in de dış pazarlardan talep görmeye başladığını dile getiren Okan Baş, “Kısa süre içerisinde geliştirip ürettiğimiz Atak Electric’i, geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Münih’teki BMW Driving Academy’de tanıtmamızın ardından Busworld ile ilk kez uluslararası bir fuarda tüm dünyanın beğenisine sunmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. 300 km menziliyle rakiplerine fark atan Atak Electric; Fransa, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Atak Electric’in ilk siparişi, Paris’in ilk elektrikli toplu taşıma operasyonunu yapan firmadan geldi ve yeni siparişlerin de sinyalini aldık. Daha önce Jest Electric alımları da yapan firma, bu siparişlerle hem araçlarımızdan, hem de Karsan olarak verdiğimiz hizmetten memnuniyetini göstermiş oldu. Yine Atak Electric için Fransa’nın önde gelen şehir içi toplu taşıma firmaları, geleceğe dönük hazırlanacak tüm projelerde bizimle çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirttiler. Busworld fuarının ardından başlamak suretiyle gerçekleştireceğimiz roadshow etkinliğiyle de tüm Avrupa’da aracımızı sergileyip yakından incelenmesini sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

300 km menzille rakip tanımayan Atak Electric!

Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm

tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.

52 kişilik yolcu kapasitesi fark yaratıyor



Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Atak Electric, üstün teknolojisi, konforu, menzili ve kapasitesiyle rakiplerine fark atarak en modern toplu ulaşım çözümünü sunuyor. Atak Electric ayrıca, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor. Rakiplerinden çok daha fazla olmak üzere 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric’te, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor. Atak Electric; tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, deri direksiyonu, panoromik görüş açısına sahip ergonomik ve modern kokpiti ile kullanıcısına konforlu sürüşler yaşatırken ECAS, ışıklar, klima, bluetooth, multimedya, navigasyon özelliklerinin yönetilebildiği ve batarya, şarj durumu ve lastik basıncını görüntülemeye imkan tanıyan 10.1 inçlik dokunmatik ekranı ile rakiplerinden keskin çizgilerle sıyrılıyor.

Kendi sınıfını yaratan Jest Electric!

Karsan’ın ilk elektrikli ürünü olan ve 2018 sene sonunda BMW Driving Academy’de tanıtılan 6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve

290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.