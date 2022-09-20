Karsan, e-ATA HYDROGEN’in Dünya Lansmanını Almanya’da Gerçekleştirdi!

Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, sayısız başarılara imza attığı elektrikli ve otonom ürün ailesine hidrojen yakıtlı e-ATA HYDROGEN’i de ekledi. Yepyeni modelini 19 Eylül tarihinde IAA Transportation Fuarı’nda tüm dünyanın beğenisine sunan Karsan, böylece hidrojen çağını da başlatmış oldu. Yarım asrı aşkın tarihinin kilometre taşları arasındaki yerini şimdiden alan yeni model, elektrikli toplu ulaşıma yön veren markanın, geleceğin mobilite dünyasında üstlendiği öncü rolü ayrı bir boyuta taşıyacak. Bununla birlikte e-ATA HYDROGEN, Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonunu tamamlayan adımlardan biri olacak.

“Sürdürülebilir ulaşım konusunda bir adım daha atıyoruz”

Karsan CEO’su Okan Baş yeni modellerinin dünya lansmanıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karsan olarak öncü rolümüzü bir kez daha gösterdik. Hidrojen yakıt teknolojisine adım atarak toplu ulaşımda yeni bir çağ başlatıyoruz. Son 5 yıl içinde 6 metre e-JEST, 8 metre elektrikli ve Otonom e-ATAK ve 10-12-18 metre e-ATA’dan sonra şimdi de hidrojenli 12 metre e-ATA aracımızı devreye aldık. Bu anlamda yine öncü davranıp ürün gamımızı genişleterek, sürdürülebilir ulaşım konusunda bir adım daha attık. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonumuz ile geleceğin elektrikli hidrojen yakıt hücreli aracımızı geliştirip, dünyaya tanıttık. 400’den fazla elektrikli aracımızla başta Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanında yollardayız. Ve önümüzdeki yakın gelecekte Karsan elektrikli araçlarımızla hem Avrupa hem de Kuzey Amerika pazarlarında daha da büyüyeceğiz ” dedi. Baş, “Hidrojen yakıt hücreli araçlar toplu ulaşımda henüz çok yeni bir teknoloji. Avrupa’da şu anda şehir içi otobüs pazarının yüzde 2‘si hidrojen teknolojisine sahip. Fakat sürdürülebilir bir gelecek için batarya elektrikli araçlarda olduğu gibi, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar da toplu ulaşım pazarında önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. 2030 yılına gelindiğinde hidrojenli araçların, pazarın %15’ine hakim olacağını ve yıllık 2 bin adedin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Karsan olarak biz de, bu pazara hızlı giriş yaparak şehir içi ulaşımdaki hidrojenli dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.

500 km’nin üzerinde menzil ile sınıfının en iyisi

Alçak tabanlı 12 metrelik e-ATA HYDROGEN, yüksek menzilden yüksek yolcu taşıma kapasitesine kadar birçok alanda operatörlerin ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. Tavanda konumlanan 1.560 lt hacimli hafif komposit hidrojen tankına sahip e-ATA HYDROGEN, gerçek kullanım koşullarında yani araç yolcu ile doluyken ve dur kalk hat güzergahında 500 km’nin üstünde menzile kolaylıkla ulaşıyor. Hidrojenli otobüslerde 500 km’nin üstünde menzil ile e-ATA HYDROGEN, sınıfının en iyi menzilini sağlıyor. İzin verilen azami yüklü ağırlık ve tercih edilen opsiyon özelliklerine bağlı olarak 95 yolcunun üstünü de rahatlıkla taşıyabilen e-ATA HYDROGEN, aynı zamanda sınıfının en iyi yolcu kapasitesini de sunuyor.

Tek dolum ile tüm gün kullanım performansı

e-ATA HYDROGEN, son teknoloji 70 kW güce sahip yakıt hücresi kullanıyor. Ayrıca araçta yardımcı güç kaynağı olarak konumlanan uzun kullanım ömrüne sahip 30 kWh kapasiteli LTO bataryası ise zorlu yol koşullarında elektrik motora daha fazla güç sağlarken, acil durumlar için ise ilave menzil sunuyor. e-ATA HYDROGEN, elektrikli ürün gamının son üyeleri e-ATA 10-12-18’de de kullanılan yüksek performanslı ZF elektrik portal aks ile 250 kW güç ve 22.000 Nm torku kolaylıkla üretebiliyor. 7 dakikadan daha az bir sürede hidrojen dolumu gerçekleştirilebilen 12 metrelik e-ATA HYDROGEN, gün içerisinde tekrar dolum yapılmasına gerek kalmadan tüm gün hizmet verebiliyor.

Sınıfında fark yaratan teknolojiler

12 metrelik e-ATA HYDROGEN, çevreci karbondioksitli kliması ile %100 sıfır emisyonlu iklimlendirme sistemine sahip. Bununla birlikte e-ATA HYDROGEN’de ayna kamera teknolojisi, ön çarpışma uyarı, şerit takip uyarı, kör nokta uyarı, hız sınırı göstergesi algılama gibi ileri seviye sürücü destek sistemleri ve diğer teknolojik özellikler de opsiyon olarak seçilebiliyor.

e-ATA HYDROGEN, yüksek basınca dayanıklı tankları, acil durumda gazın tahliye edilmesine olanak sağlayan valfleri ve sistemi otomatik olarak kapatan yüksek hassasiyetli sensörleri sayesinde de sürücü ve yolculara güvenli seyahat deneyimi sunuyor.

e-ATA 12 HYDROGEN’nin tamamen alçak tabanlı olması, esnek oturma düzeni seçenekleri, farklı kapı türü opsiyonları ve Alman toplu ulaşım standartları olan VDV regülasyonlarına uygun sürücü kokpiti ile de rakiplerinden bir adım önde olmayı başarıyor.