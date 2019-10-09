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Karsan, Avrupa’yı elektriklendiriyor!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle Busworld Europe’da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe’da elektrikli ürün gamını sergilemeye hazırlanan Karsan, gücünü BMW i bataryalarından alan Atak Electric ve Jest Electric modellerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Karsan, Avrupa’yı elektriklendiriyor!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle Busworld Europe’da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe’da elektrikli ürün gamını sergilemeye hazırlanan Karsan, gücünü BMW i bataryalarından alan Atak Electric ve Jest Electric modellerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:28
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Karsan, Avrupa’yı elektriklendiriyor!

Otobüs dünyasının en büyük fuarlarından olan Busworld Europe, 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel’de kapılarını açıyor. Yerli üretici Karsan bu yıl 25’incisi düzenlenecek fuara, elektrikli araçlardan oluşan yenilikçi ve çevreci ürün gamıyla katılmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda BMW ile gerçekleştirdiği küresel işbirliğinin en yeni ürünü Atak Electric’i ilk kez uluslararası bir fuarda sergileyecek olan Karsan, özgün boyutları ve üstün teknolojisiyle dikkatleri çeken Jest Electric’i de katılımcıların beğenisine sunacak. Karsan, yaklaşık 33 farklı ülkeden on binlerce kişinin katılmasının beklenildiği Busworld Europe’da sadece elektrikli araçlarını sergileyerek çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle gövde gösterisi yapacak.

Karsan, bu yıl tanıtımını gerçekleştirdiği ve seri üretimine başladığı Atak Electric’i ilk kez Busworld Europe’da dünyanın beğenisine sunmaya hazırlanıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric ise, 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteriyor.

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