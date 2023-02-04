Kar Yağışlarına Karşı Hazırlıklı Olun

İnsanlar gibi, araçlar da her mevsime uygun koşulların sağlanmasına ihtiyaç duyuyor. Özellikle zorlu kar yağışı, don, buzlanma gibi durumlara karşı araç sahipleri pratik kontrollerle sürüş konforu ve güvenliğini azami seviyede tutabiliyor. RS Servis uzmanları, sürücülerin kış aylarında yaptığı periyodik kontroller sayesinde araçlarının ömrünü uzun vadede uzatabileceğinin altını çiziyor.

Sürücüler kar yağışlarında hangi önlemleri alabilir?

· Kış lastiği olmazsa olmaz; 7 derecenin altındaki her sıcaklıkta, yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı göstermediği, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığı, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Ayrıca toplumdaki genel kanının aksine, lastik basıncını düşürmek yerine, 1-2 PSI artırılması tavsiye ediliyor.

· Aracınızın soğutma sıvısını her yıl değiştirmeye özen gösterin, eksilen ve eskiyen soğutma sıvısı, motorun donmasına ya da hararet yapmasına sebep olarak çok yüksek maliyetler çıkarabilir!

· Akü kontrolünü elden bırakmayın, artık birçok modern otomobilde akünün zayıfladığına dair uyarı mesajı alabilirsiniz. Akünüzün zayıflamaması için kontak kapalıyken 20 dakikadan fazla multimedya sistemi, farlar açık şekilde beklemeyin; telefon şarj etmeyin.

· Silecek suyunda yüzde 100 su kullanmayın, zira Ünaldı, kış aylarında silecek suyunun cama püskürtülürken donabileceğine ve camda buzlanma yaratarak tehlikeli kazaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor; bu tarz kazalarla çok sık karşılaştıklarını da ekliyor. Sağlıklı bir görüş için, dış mekân ve iç mekandaki ısı farkından dolayı ortaya çıkan buğu oluşumunu önlemek adına klimanın çalıştırılması, eskiyen polen filtresinin değiştirilmesi ve mümkünse aktif karbonlu filtre kullanılması RS Servis uzmanları tarafından tavsiye ediliyor.

· Periyodik bakımları ihmal etmeyin: eksilmiş yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır, yıpranan fren diski ve balataları ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini ekstra uzatır. Pandemi sebebiyle aracınızı uzun süredir kullanmıyorsanız, hafta bir kez çalıştırmaya ve mümkünse kısa bir sürüş yapmaya özen gösterin.

· Aydınlatma sistemine dikkat edin: standart dışı ampuller, karlı ve sisli havalarda görüş mesafenizin kısalmasına sebep olur. Patlayan ampulleriniz varsa, vakit kaybetmeden değiştirin. Ayrıca otomobilin far ve stop grubunda oluşan buzları temizlemek için bagajınızda her zaman bir buz kazıyıcı bulundurun.