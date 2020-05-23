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Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde

Korona virüs nedeniyle satışları düşen Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel iş gücünün yüzde 15'ini oluşturan 20 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde

Korona virüs nedeniyle satışları düşen Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel iş gücünün yüzde 15'ini oluşturan 20 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
2010 Okunma
Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde

Küresel kriz halini alan korona virüs pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için kredi arayışında olduğu geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Japon otomotiv devi Nissan, krizden çıkış yolu arıyor. Buna göre yeniden yapılanmaya gideceği öğrenilen şirketin dünya genelinde 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde. Şirketin uluslararası iş gücünün yüzde 15'ine tekabül eden 20 bin kişilik küçülme planının salgın sonucu dünya genelinde gerçekleşen talep düşüşünün bir sonucu olduğu ifade edilirken, hedefin ise üretimi azaltmak olduğu belirtiliyor.

1999'dan beri ilk

Nissan'ın finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında tutuklanan firari eski başkanı Carlos Ghosn'un 1999'da uyguladığı kurtarma stratejisi sonrasındaki en büyük işçi çıkarımını yapması beklenen şirketin, ayrıca Endonezya ve diğer bazı pazarlardaki fabrika kapatma planlarını gündeme alabileceği ifade ediliyor.

12 bin 500 olarak açıklanmıştı

Şirketin planladığı küçülme kapsamında işten çıkarılması beklenen kişi sayısı 2019 ortasında 12 bin 500 kişi olarak duyurulmuş, Nissan o dönem eski Başkan Ghosn'un agresif stratejisinden vazgeçilmesini kararın nedeni olarak açıklamıştı. Ghosn'un tutuklanması ile başlayan sürecin firmanın kurumsal imajına zarar verdiği de gündeme gelmişti.

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