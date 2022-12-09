IVECO Türkiye, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisleri ile Kıbrıs’ta Buluştu

IVECO bayilerinin ve çalışanlarının interaktif bir ortamda fikir alışverişi yapabilme, bilgilerini güncelleme ve yeniliklerden haberdar olma şansı yakaladıkları toplantının konuk konuşmacısı ise Türkiye basketbol tarihinde birçok önemli başarıya imza atmış, koç Çetin Yılmaz oldu. Yılmaz katılımcılarla değişen ve dönüşen dünyada ‘çağın çağdaşı olabilme’ konusunda tecrübelerini paylaştı ve motive eden bir konuşma gerçekleştirdi.





‘eGelecek’ temasıyla düzenlenen toplantıda konuşma yapan IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, IVECO markasının güvenli, verimli ve ekolojik mobiliteye olan bağlılığının sadece sürekli gelişen ürün gamı ve çözümlerde değil aynı zamanda iş modellerinde ve sahip oldukları bakış açısında da var olduğuna dikkat çekti. Işınak sözlerine ‘Bizim için oldukça verimli geçen 2022 yılını, 3.5 ton ve üzeri ticari araç pazarında 3. sırada tamamlamayı hedefliyoruz. 2023 yılı IVECO için, çok daha fazla dijitalleşme ve yeni nesil yakıt çözümlerine odaklanma yılı olacak. IVECO 40 yılı aşkın bir süredir çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmekte. Geleceğin sorumluluğunu taşımaya, bu anlamda sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz’ dedi.