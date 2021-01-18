İthal kamyon çekici pazarının geleneksel birincisi: MAN

Salgın sürecine rağmen pazardaki öncülüklerini bir kez daha ortaya koyduklarına vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “Yeni nesil kamyon ve çekici serimiz TG3, uluslararası değerlendirmelerde ‘geleceğin aracı’ olarak tanımlanıyor. IToY 2021 (Truck of the Year – Yılın Kamyonu) seçilen TGX başta olmak üzere, gelişmiş TG3 serisi yeni ürün yelpazemizle, bu yıl da yeni başarılara imza atmaya, pazarda büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MAN kamyon ve çekicileri, ileri teknolojileri, dayanıklılıkları, her ihtiyaca yanıt veren zengin donanım ve model çeşitliliği, performansları, fark yaratan yakıt tasarrufları ile pazarda öne çıkıyor. Satış Sonrası Hizmetler, düşük işletme giderleri ile oluşturulan yaşam boyu maliyet avantajı ve uygun finansal çözümler ile MAN araçları, lojistikten inşaata, perakendeden taşımacılığa, altyapıdan madenciliğe kadar birçok sektörün tercihi olmaya devam ediyor.

Kamyon çekici pazarı 2020 yılında yaklaşık iki katı büyüdü.

2019 yılında 7.901 adetlik satışın gerçekleştiği Türkiye kamyon çekici pazarı, 2020 yılında 17.172’ye ulaştı. Benzer bir gelişim gösteren ithal kamyon çekici pazarı da 3.024’ten, 5.904 adede çıktı. Pandemi ve diğer koşullara hızla uyum göstererek ideal çözümler oluşturan MAN, bu pazarlarda çifte başarıya imza attı.

Yeni araç yatırımlarının yanı sıra filo yenilemelerinin de gözdesi olan MAN, 2020 yılında toplam 5.904 aracın satıldığı ithal kamyon çekici pazarında 1.215 adetlik araç satışı ile yine zirveye oturdu. MAN, 2020 yılında da Türkiye ithal kamyon çekici pazarındaki geleneksel birinciliğini sürdürdü. MAN, sadece ithal araçlarla yer almasına karşın genel kamyon çekici pazarında da ilk üç içinde yer aldı.

“İthal kamyon pazarında 2020’yi de zirvede bitirdik”

MAN araçlarının pandemiye rağmen Türkiye ithal kamyon pazarında farkını ortaya koyduğunu belirten Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “2020 yılı dünyayı etkileyen salgın süreci nedeniyle tüm sektörler için zor bir sene oldu. Bu zorlu süreçte geliştirdiğimiz ideal çözüm önerileri ile ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak, gördüğümüz müşterilerimizin yanında olduk. 2020 yılını, yeni nesil TG3 serisi kamyonlarımızın dünya lansmanıyla karşıladık. TG3 serisi yeni nesil araçlarımızı Türkiye’de 2020 yılı son çeyrekte satışa sunmakla birlikte, TGX ve TGS çekici modellerimiz, TGS serisi inşaat kamyonlarımız, TGL serisi kargo kamyonumuz ile ithal kamyon pazarındaki geleneksel birinciliğimizi devam ettirdik” diye konuştu.

“2021 yılında pazarda %15-20 civarında büyüme bekliyoruz”

2020 yılının ilk üç ayının iyi başladığını ancak salgın başta olmak üzere kur ve faiz hareketliliği gibi unsurların pazarı ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Serkan Sara, şu açıklamalarda bulundu:

“Karantina dönemi ile birlikte iş yapış şekilleri değişti, alışılagelmiş süreçlerin dışına çıkıldı. Bu dönemde tüm sektörlerde daralmalar yaşanmasına karşın lojistik sektöründe ise, tersini yaşadık. Yıllardır yavaşlama eğiliminde olan lojistik sektöründeki yeni yatırımlarla birlikte, bu süreçte atılan olumlu adımlar talebi arttırdı. Pandemi sürecinin zorlu koşullarına karşın MAN olarak, gerekli tedarik, üretim tedbirlerini alarak, lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir şekilde cevap verdik. İki kata yakın büyüyen ithal kamyon çekici pazarında biz de benzer şekilde satış adedimizi ­­arttırarak, yılı zirvede tamamladık. Beklentimiz, 2021 yılında da özellikle inşaat projelerinin yeniden hızlanması ve yeni alımların etkisi ile pazarın %15-20 civarında daha büyüyeceği yönünde. Biz de bu büyüme çerçevesinde pazar payımızı artırarak, zirvedeki yerimizi korumayı hedefliyoruz.

TG3 ve ‘Yılın Kamyonu’ ödülü TGX ile bu yılda da zirvede olacağız

Geçen yıl İspanya’nın Bilbao kentinde Dünya Lansmanı yaptığımız MAN TG3 serisi araç grubumuzun Türkiye lansmanını da bu yılın 2. çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Göz alıcı tasarımı, inovatif sürüş destek sistemleri, ekonomi sağlayan pek çok özelliğiyle ‘geleceğin aracı’ olarak, tanımlanan yeni jenerasyon TG3 ailesinin öne çıkan üyesi TGX, tüm bu özelliklerinin tescili niteliğinde çok önemli bir ödül aldı.

Avrupa çapında 24 önemli kamyon dergisini temsil eden editörlerden oluşan jüri tarafından, ‘International Truck of the Year 2021 – Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görüldü. Kalitesi, modern teknik donanımı ve sıfırdan yeniden tasarlanan kabin konseptiyle öne çıkan TGX, sahip olduğu teknolojik yeniliklerin yanı sıra konfor, güvenlik, sürdürülebilirlik, yakıt tüketimi, ekolojik ayak izi ve yaşam boyu maliyet kriterleri ile büyük fark yaratıyor. Türkiye’de yılın son çeyreğinde müşterilerimiz ile buluşturduğumuz TGX’ler ile ilgili müşterilerimizden de çok olumlu geri dönüşler aldık.



Dolayısıyla MAN olarak, sadece bugünün değil, yarınların ihtiyaçlarına da cevap verebilecek, geleceğe yönelik tamamen yenilenmiş araçlarımızla 2021 yılında da ithal kamyon çekici pazarının zirvesinde olmaya devam edeceğiz.”