İsveç Rallisi’nde Toyota fırtınası esti

TOYOTA GAZOO Racing, Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan İsveç Rallisi’ne damga vurdu. Mevsim normalleri dışındaki hava şartları nedeniyle değiştirilen ve kısaltılan İsveç Rallisi’nde, Toyota tüm engelleri aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Toyota Yaris WRC ile ikinci yarışına çıkan Elfyn Evans, Cuma gününden itibaren ralliyi domine ederek takıma sezonun ilk galibiyetini getirdi. Bununla birlikte 19 yaşında kariyerinin ilk WRC sezonunu geçiren genç sürücü Kalle Rovanperä ise, Dünya Şampiyonu takım arkadaşı Sébastien Ogier ile girdiği üçüncülük mücadelesini kazanarak podyuma çıktı.

Bu sonuçlarla birlikte TOYOTA GAZOO Racing, yeni pilot üçlüsüyle birlikte sıra dışı bir yarışa imza atarak Üreticiler Şampiyonası’nda liderliğe yükseldi. 9 etabın beşini kazanarak ralliyi 12.7 saniyelik farkla birinci tamamlayan Elfyn Evans ise, rakibiyle aynı puana ulaşarak Pilotlar Şampiyonası’nda zirveye ortak oldu.

Son 4 yılda 3 Zafer

Şampiyonaya Yaris WRC ile katılan Toyota GAZOO Racing, İsveç’teki ayakta son dört yılda üçüncü kez zafere ulaştı. Yol, hava ve farklı pist koşullarının altından başarıyla çıkmasını bilen Toyota yarış otomobilleri, Cuma ve Cumartesi günü kar ve buzda üstün performans sergilerken, Pazar günü yağmurun ağırlaştırdığı etaplarda da sürücü ve araç kalitesini gözler önüne serdi.

Rovanperä, podyuma çıkan tarihin en genç ismi oldu

Toyota ile kariyerinin ilk WRC şampiyonasına adım atan genç sürücü Rovanperä, açılış yarışı Monte-Carlo Rallisi’ndeki etkileyici performansını daha ileriye taşımayı başardı. İsveç Rallisi’nde bir ara ikinciliğe kadar yükselen 19 yaşındaki pilot, 21,19 kilometrelik Likenäs etabını 3.7 saniye farkla birinci sırada bitirerek kariyerinin ilk WRC etabını kazandı ve Güç Etabı’nda ekstra beş puanın sahibi oldu. Rovanperä bu başarının ardından, WRC’de podyuma çıkan en genç pilot unvanını elde etti. Rovanperä bu başarının ardından, WRC’de podyuma çıkan en genç pilot unvanını elde ederken, Sébastien Ogier’in elde ettiği dördüncülük ise Pilotlar Şampiyonası’nda kendisine değerli puanlar getirdi.

TOYOTA GAZOO Racing WRC Challenge Programı’yla ikinci rallisine çıkan Takamoto Katsuta ise genel klasmanda dokuzuncu oldu. Jari-Matti Latvala da özel katılımcı olarak Yaris WRC ile İsveç Rallisi’nde start aldı.

Mäkinen: “Bir rüya takımı gibiyiz”

İsveç Rallisi’ndeki yüksek performansı değerlendiren takım kaptanı Tommi Mäkinen, “Harika bir sonuç elde ettik. Elfyn Evans adına çok iyi bir hafta sonuydu. Rovanperä da son etapta inanılmaz bir iş çıkardı. Şu anda takım ruhunu en üst düzeyde ortaya koyan bir ‘rüya takımı’ gibiyiz” dedi.

Toyota adına ikinci yarışında galibiyet elde eden Elfyn Evans ise, “Takıma, bana iyi bir otomobil vermesinin yanı sıra desteği ve testlerle aracı bu noktaya getirmeme yardımcı olmalarından dolayı çok saygı duyuyorum. Otomobil değişen koşullarda güven veriyor ve bu gerçekten çok önemli. Aracı kullanmak çok keyifliydi ve umarım bu hissi toprak etaplardaki rallilere de taşıyabiliriz” diye konuştu.

TOYOTA GAZOO Racing, WRC’de sezonunun üçüncü yarışı için 12-15 Mart tarihlerinde Meksika Rallisi’nde olacak. 30°C’ye varan sıcaklıklar, zorlu toprak etaplar ve motor gücünü bir hayli etkileyen deniz seviyesinden 2,737 metreye kadar çıkabilen yüksek rakım, en önemli faktörler olacak.