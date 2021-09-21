"İşte bu alınır" dedirten otomobil Honda CR-V...

Honda mühendisleri; turbo motorun gücünü, VTEC teknolojisinin yakıt tasarrufunu ve güvenlik teknolojilerini bir araya getirip CR-V’yi kullanıcılara sundu. Böylece her yaştan sürücünün rahatça kullanabileceği, şehir içerisinde yüksek yakıt tasarrufuna sahip, her engeli kolayca aşabilecek kadar güçlü ve güvenlik açısından başarılı bir araç ortaya çıktı. Kısacası CR-V, şehir içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz sürüş deneyimini sonuna kadar yaşatan modern bir SUV’dir.

Aktif ön ızgara, 19” özel jantlar ve panoramik açılabilir cam tavan gibi birçok özellik ve insan için mühendislik ilkesi ile CR-V sizin için tasarlandı.

19” Alüminyum Alaşımlı Jantlar

Keskin hatları ile düşük rüzgar sürtünme katsayısına sahip olan CR-V’nin özel geliştirilen 19” alüminyum jantları, aerodinamik kapasiteyi artırıyor.

Aktif Ön Izgara

Özel geliştirilen aktif ön ızgara, otomatik kanatçıklarıyla motorun ideal sıcaklıkta çalışmasını sağlayıp yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor.

Panoramik Açılabilir Cam Tavan

Geniş iç hacmiyle 5 kişinin rahatça seyahat etmesini sağlayan CR-V, panoramik açılabilir cam tavanı sayesinde de gökyüzünü hissetmenize imkan tanıyor.

İÇ TASARIM

Geniş iç hacmi, deri koltukları, krom tasarım detayları ve inceletilmiş A sütunu ile Honda CR-V; evinizi aratmayacak kadar konforludur.

Head-up Display

Head-Up Display teknolojisi ile hız gibi önemli bilgiler göz hizanızda yer alıyor. Böylece gözünüzü yoldan ayırmadan aracı güvenle kullanabilirsiniz.

Krom Tasarım Detayları ve İnceltilmiş A sütunu

Krom dokuya sahip geniş konsol sayesinde premium detayların dikkat çektiği kabin, inceltilmiş A sütunuyla da sürüş boyunca ideal görüş açısı sunuyor.

Deri Direksiyon

Konforlu sürüş için tasarlanan özel deri direksiyon, CR-V ile uzun sürüşleri keyifli hale getiriyor. Ayrıca kirlenme durumunda da rahatça temizleyebilmenizi sağlıyor.

Geniş İç Hacim

Honda mühendisliği tarafından geliştirilen özel teknolojilerin yer aldığı CR-V, iki koltuk eklenebilecek kadar büyük ve ferah bir iç hacme sahip.

Honda CR-V Hybrid Şarj Edilir mi?

Honda CR-V’nin i-MMD teknolojisi, hareket ettikçe bataryayı kolayca şarj edebilir. Fren yapıldığında ya da tekerlekler hareket ettirildiğinde batarya otomatik olarak şarj olmaya başlar. Yani aracı şarj etmek için elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmaz.

TEKNOLOJİ

1.5 L VTEC Turbo Motor

1.5L motor, VTEC teknolojisi sayesinde benzin ve hava karışımını ideal düzeyde tutuyor. Böylece CR-V, 193 PS ve 243 Nm tork üretip az yakıt tüketiyor.

2.0L i-MMD Hybrid Motor

Honda mühendisliği ile geliştirilen i-MMD teknolojisine sahip 2.0 litrelik hibrit CR-V, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı bir arada sunuyor.

4x4 Çekiş Sistemi

CR-V’nin özel 4x4 çekiş teknolojisi, tekerleklerin çekiş gücünü takip ediyor. Kayıp algıladığında ise devreye girip telafi için müdahalede bulunuyor.

CVT Şanzıman

CVT şanzıman ile devir aralığına uygun vitesi otomatik olarak belirleyen CR-V sayesinde size sadece keyifle sürmek ve yola odaklanmak kalıyor.

Isıtmalı Direksiyon

Honda mühendisliğiyle geliştirilen ısıtmalı direksiyon, aracı çalıştırdıktan sonra tek tuşla aktif hale gelip direksiyonun hızlıca ısınmasını sağlıyor.

Isıtmalı Ön ve Arka Koltuklar

Öndeki ve arkadaki bütün koltuklarda bulunan koltuk ısıtma özelliği sayesinde sürücünün ve yolcuların hava sıcaklığını dert etmesine gerek kalmıyor.

Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu

Elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu hem iki farklı kişinin koltuk konumunu hafızasına kaydedebiliyor hem de 6 farklı yöne doğru hareket edebiliyor.

Akıllı Bagaj Kapağı

Eller doluyken bagaj kapağını açma ve kapama zahmeti ortadan kalktı. CR-V’nin akıllı bagaj kapağı, ayak hareketinizle otomatik olarak açılıp kapanıyor.

Elektrikli Park Freni

Elektrikli park freni tuşuna bastığınız anda CR-V olduğu yere sabitleniyor ve frende tutma özelliği ile yokuşta kalkışlar kolayca gerçekleşiyor.

Honda CR-V Euro NCAP’ten Kaç Puan Aldı?

Büyük SUV kategorisinde 2019 yılında EuroNCAP testlerine katılan CR-V, 5 yıldız almayı başardı. Yetişkin yolcu kategorisinde %93 oranında başarı gösteren CR-V, 2020 yılının Şubat ayınında girdiği tekrar değerlendirme testini de 5 yıldızla tamamladı.

Honda SENSING

Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, otomobil veya yayayla çarpışma olasılığı söz konusu olduğunda sizi tehlikeye karşı uyarıyor ve olası çarpışmanın hem şiddetini hem de tehlikesini en aza indirmek için hızınızı azaltıyor.

Honda CR-V’nin Maksimum Hızı Ne Kadar?

Motor seçeneğine göre Honda CR-V’nin ulaşabildiği maksimum hız değişiklik gösterir. 1.5 litrelik Turbo VTEC motor ile Honda CR-V, 200 km/s hıza ulaşabilir. 2.0L i-MMD Hybrid Honda CR-V ise 180 km/s hıza ulaşabilir.