İşte 2022 Nissan X-Trail...

2022 Nissan X-Trail özellikleri

Aslında Şangay Otomobil Fuarı kapsamında aracın görselleri paylaşıldı ama tüm özellikleri net olarak duyurulmadı diyebiliriz. Yine de 2022 Nissan X-Trail özellikleri arasında, selefinden 38 milimetre daha kısa ve 5 milimetre daha alçak olacağını söyleyebiliriz.

4. nesil X-Trail modelinde isteğe bağlı olarak 7 koltuk seçeneği sunulmaya devam edecek. Nissan, aracın kolay park manevraları için yeterince kompakt kalacağının da altını çizdi.

Aracın en önemli yeniliği EPower sistemi.

Araçta yaklaşık 188 beygir güç üreten bir elektrikli motora, 1.5 litrelik benzinli motor eşlik edecek. Tıpkı Nissan Leaf gibi bu model de e-Pedal isimli pedal sistemiyle gelecek. Bu sistem sayesinde gaz pedalı, hızlanma, yavaşlama ya da durma işlerini tek başına halledebiliyor.

Nissan, Qashqai modeli için yeni ön süspansiyon ve daha duyarlı bir direksiyon düzeni kurmuştu. X-Trail için de benzer bir kurulum olacak. Ek olarak Nissan, kar, çamur ve çakıl üzerinde sürüş için farklı ayarlarla donatılmış dört tekerlekten çekişli bir modelin sunulacağını da doğruladı.

2022 Nissan X-Trail için var olan beklentiler Tasarımının yanında ebatları ve teknolojileriyle de ileriye taşınan X-Trail ile birlikte Nissan’ın SUV ailesi tüm dönüşümünü tamamlamış oluyor. Halihazırda satışta olan versiyonunda 1,3 litrelik benzinliye kadar motorlarını büyük oranda Qashqai ile paylaşan X-Trail’in yeni neslinde de bu geleneğin sürmesini bekliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz nesilden de tanıdığımız 1,3 litrelik turbo benzinli motorun 12V mild-hybrid entegrasyonlu versiyonu yine X-Trail’in giriş seviyesini oluşturabilir. Nissan’nın E-Power olarak isimlendirdiği tam elektrik deneyimi sunan bir üst hibrit seçeneği merkezinde ise 1,5 litrelik benzinli motor yer alıyor. Modelde Qashqai’den farklı olarak bir dizel motorun da X-Trail’de kendisine yer bulması masadaki beklentiler arasında. Yeni nesil X-Trail 4×4 versiyonunun yanında; kar, çakıl ve çamur gibi yeni sürüş modlarıyla da farklı zeminlerde daha sezgisel sürüş sağlayan modlara da sahip olacak. Yeni nesil X-Trail’in Avrupa odaklı tüm detayları ve satış planlamasını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Yeni X-Trail, önümüzdeki yaz Avrupa’da satışa çıkacak.