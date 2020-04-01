Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
89085
ALTIN
341.129
DOLAR
6.6899
STERLİN
8.2963
EURO
7.3114

"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"

Türkiye'nin ikinci el araç pazarındaki güçlü oyuncularından Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınının ikinci el pazarına olan etkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgının gidişatındaki belirsizliğin, ikinci el araç pazarına da ciddi anlamda yansıdığını belirten Karakaş, "İkinci el araç pazarında, virüs salgınının sektörü durma noktasına getirdiğini görüyoruz. Fiyatların düşmeyeceğini, yaz aylarına kadar stabil kalacağını, fakat hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının Haziran ayında tekrar canlanacağını öngörüyoruz" dedi.

"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"

Türkiye'nin ikinci el araç pazarındaki güçlü oyuncularından Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınının ikinci el pazarına olan etkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgının gidişatındaki belirsizliğin, ikinci el araç pazarına da ciddi anlamda yansıdığını belirten Karakaş, "İkinci el araç pazarında, virüs salgınının sektörü durma noktasına getirdiğini görüyoruz. Fiyatların düşmeyeceğini, yaz aylarına kadar stabil kalacağını, fakat hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının Haziran ayında tekrar canlanacağını öngörüyoruz" dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:24
2031 Okunma
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"

Ülkemizin ikinci el araç pazarındaki önemli oyuncularından Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden virüs salgınının, ikinci el pazarına etkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili olarak bilim insanlarının dahi öngöremediği belirsiz bir durum olduğunu ve dünya genelinde de gerçek anlamda salgını atlatmış bir ülke olmadığını belirten Karakaş, "İkinci el araç pazarında, virüs salgınının sektörü durma noktasına getirdiğini görüyoruz. Sıfır kilometre tarafında üretimler durdu, döviz arttı; bu sebeplerden ötürü ikinci elde araçlar değer kaybetmez. Fakat araç satın alma eğilimi sıfıra yakın bir durumda. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Toparlanmayla beraber ikinci elde de fiyatlanma yapılır. Şu anda belli bir piyasa yok, yazılan-çizilen fiyatlar, ancak vatandaşımız araç almaya başlayınca gerçekliğe kavuşabilir.

Araçların fiyatları düşmeyecektir, satışlar duracak fakat fiyatlar stabil kalacaktır. Haziran ayına kadar ikinci elde ciddi bir durgunluk söz konusu olacağını, yaz aylarına girişle birlikte hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının tekrar canlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salgın ikinci eldeki hassasiyetleri değiştirecek"

Öte yandan araç satın alacakların bundan sonraki dönemde daha hassas davranacağının altını çizen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Salgın, insanların alışkanlıklarını ve ikinci el araçlara olan bakış açısını da değiştirecek. Şimdiye kadar araç almayanlar, araç satın almaya yönelecek. Araç satın almayı düşünenlerin de önemli hassasiyetleri olacak. Biz, bir araç bir kişiden başka bir kişiye geçerken, yaşam alanındaki aksamların tamamen yenilendiği İçi Sıfır Projesi ile birkaç ay önce önemli bir adım atmıştık. Bu projeyi hayata geçirmekte ne kadar haklı olduğumuzu salgınla birlikte tekrar kanıtlamış olduk. Araç içi dezenfeksiyonu birçok kurum yapıyor. Fakat biz dezenfeksiyonun yanı sıra, direksiyon simidi, vites topuzu, el freni, gerekli gördüğümüz takdirde koltuk, taban-tavan halısı gibi 100'den fazla parçayı sıfır parçalarla değiştiriyoruz.İçi Sıfır Projesi ile ikinci el pazarına öncülük etmek istedik ve bu sistemin artık ülkemizde zaruri bir ihtiyaç haline geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim