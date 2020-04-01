"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"

Ülkemizin ikinci el araç pazarındaki önemli oyuncularından Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden virüs salgınının, ikinci el pazarına etkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili olarak bilim insanlarının dahi öngöremediği belirsiz bir durum olduğunu ve dünya genelinde de gerçek anlamda salgını atlatmış bir ülke olmadığını belirten Karakaş, "İkinci el araç pazarında, virüs salgınının sektörü durma noktasına getirdiğini görüyoruz. Sıfır kilometre tarafında üretimler durdu, döviz arttı; bu sebeplerden ötürü ikinci elde araçlar değer kaybetmez. Fakat araç satın alma eğilimi sıfıra yakın bir durumda. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Toparlanmayla beraber ikinci elde de fiyatlanma yapılır. Şu anda belli bir piyasa yok, yazılan-çizilen fiyatlar, ancak vatandaşımız araç almaya başlayınca gerçekliğe kavuşabilir.

Araçların fiyatları düşmeyecektir, satışlar duracak fakat fiyatlar stabil kalacaktır. Haziran ayına kadar ikinci elde ciddi bir durgunluk söz konusu olacağını, yaz aylarına girişle birlikte hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının tekrar canlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salgın ikinci eldeki hassasiyetleri değiştirecek"

Öte yandan araç satın alacakların bundan sonraki dönemde daha hassas davranacağının altını çizen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Salgın, insanların alışkanlıklarını ve ikinci el araçlara olan bakış açısını da değiştirecek. Şimdiye kadar araç almayanlar, araç satın almaya yönelecek. Araç satın almayı düşünenlerin de önemli hassasiyetleri olacak. Biz, bir araç bir kişiden başka bir kişiye geçerken, yaşam alanındaki aksamların tamamen yenilendiği İçi Sıfır Projesi ile birkaç ay önce önemli bir adım atmıştık. Bu projeyi hayata geçirmekte ne kadar haklı olduğumuzu salgınla birlikte tekrar kanıtlamış olduk. Araç içi dezenfeksiyonu birçok kurum yapıyor. Fakat biz dezenfeksiyonun yanı sıra, direksiyon simidi, vites topuzu, el freni, gerekli gördüğümüz takdirde koltuk, taban-tavan halısı gibi 100'den fazla parçayı sıfır parçalarla değiştiriyoruz.İçi Sıfır Projesi ile ikinci el pazarına öncülük etmek istedik ve bu sistemin artık ülkemizde zaruri bir ihtiyaç haline geleceğini söyleyebilirim" dedi.