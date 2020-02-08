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İkinci el araç, yatırımcısına kar ettirdi

Farklı otomotiv kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Autofocus’u kurarak otomotiv sektörüne yönetim danışmanlığı hizmeti vermeye başlayan Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. İkinci el fiyatlarının 2019’un son çeyreğinden itibaren model bazında yüzde 20 yükseldiğini ve fiyat artışlarının Ocak ayında da devam ettiğini belirten Uğur Sakarya, “İkinci el araç fiyatları döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi” dedi.

İkinci el araç, yatırımcısına kar ettirdi

Farklı otomotiv kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Autofocus’u kurarak otomotiv sektörüne yönetim danışmanlığı hizmeti vermeye başlayan Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. İkinci el fiyatlarının 2019’un son çeyreğinden itibaren model bazında yüzde 20 yükseldiğini ve fiyat artışlarının Ocak ayında da devam ettiğini belirten Uğur Sakarya, “İkinci el araç fiyatları döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi” dedi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:34
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İkinci el araç, yatırımcısına kar ettirdi

Türkiye otomotiv pazarındaki daralama, 2019 yılının son çeyreğinde ekonomide yaşanan toparlanma sinyalleri ile faizlerdeki düşüş trendine bağlı olarak yavaşladı ve talebe dönüştü. Sıfır araç stoklarının talebe cevap verememesi, model yılı geçişi sebebiyle ithal markaların büyük bir bölümünün 2020 model sıfır araçları getirememesi sonucu, piyasada sıfır araç bulmakta zorlanan tüketici ikinci ele yöneldi. Daha önce farklı otomotiv kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan, ardından Autofocus’u kurarak otomotiv sektörüne yönetim danışmanlığı hizmeti vermeye başlayan Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

“İkinci el yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı”

Hem fiyat avantajı hem de sıfır araç stoklarının tükenmesi ile özellikle 1-3 yaş arası düşük kilometredeki araçların büyük talep gördüğünü bildiren Uğur Sakarya, “İkinci el stokları da kiralama şirketlerinden pazara sunulan araçların drastik düşüşü sebebiyle sınırlı kalınca fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi. İkinci el araç fiyatları 2019 Eylül’den bugüne yüzde 20 artarak döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi” dedi.

“Şubat sonundan itibaren fiyatlar normale dönecek”

2019’un son çeyreğinden itibaren ikinci el piyasasında yaşanan olağanüstü artışın Ocak ayında da devam ettiğini sözlerine ekleyen Uğur Sakarya, “Ocak ayında 2020 modellere geçiş sebebiyle ithal markaların neredeyse hiçbiri sıfır araç getiremedi. Bu dönemde, ikinci el tarafında özellikle premium segment ve SUV otomobillerde daha yüksek fiyat artışları görüldü. Yaşanan fiyat artışlarının Şubat ayında da bir miktar devam etmesini ancak ay sonundan itibaren 2020 model sıfır araçların stoklarının artması ile ikinci elde fiyat artışının duracağını hatta bir miktar fiyatlarda gevşeme olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

  • İşte Premium ve SUV araçlarda yaşanan fiyat artışından örnekler:

Eyl.19

Eki.19

Kas.19

Ara.19

Oca.20

Fiyat Artışı

2018, BMW 520i M Sport

373.000

398.000

405.000

419.000

435.000

17%

2018, Mercedes C200d AMG

280.000

289.000

318.000

331.000

338.000

21%

2019, Peugeot 3008 Allure

210.000

216.500

224.000

234.000

251.000

20%

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