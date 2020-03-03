Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
111207
ALTIN
318.846
DOLAR
6.0660
STERLİN
7.7786
EURO
6.7803

Hyundai’den vizyoner bir otomobil: Prophecy EV Concept

Hyundai Motor Company, markanın gelecekteki vizyonunu gözler önüne seren yeni konsepti Prophecy’i tanıttı. En son teknoloji ışığında geliştirilen yenilikçi konsept otomobil, markanın “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesine bağlılık gösteriyor. Türkçe kelime anlamı “Kehanet” olan Prophecy, yumuşak ve minimalist çizgiler kullanılarak tasarlanmış elektrikli bir model.

Hyundai’den vizyoner bir otomobil: Prophecy EV Concept

Hyundai Motor Company, markanın gelecekteki vizyonunu gözler önüne seren yeni konsepti Prophecy’i tanıttı. En son teknoloji ışığında geliştirilen yenilikçi konsept otomobil, markanın “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesine bağlılık gösteriyor. Türkçe kelime anlamı “Kehanet” olan Prophecy, yumuşak ve minimalist çizgiler kullanılarak tasarlanmış elektrikli bir model.

03 Mart 2020 Salı 14:30
8 Okunma
Hyundai’den vizyoner bir otomobil: Prophecy EV Concept

  • Hyundai, Prophecy konseptiyle elektrikli otomobiller başka bir boyut kazandırıyor.
  • Bu konseptle beraber, otomobiller ve insanlar arasında duygusal bir bağ hedefleniyor.
  • Prophecy, geleneksel iç mekanlara zıt olarak daha geniş ve daha ferah bir alan sunuyor.

Hyundai adına son derece vizyoner bir konsept olan Prophecy, geçtiğimiz yıl tanıtılan 45 EV Concept’in takipçisi olarak öne çıkıyor. Özellikle aerodinamik açıdan oldukça başarılı bir silüete sahip olan otomobil, genişletilmiş dingil mesafesinden daha kısa ön ve arka çıkıntılara kadar birçok alanda mühendislik eseri olduğunu kanıtlamış oluyor. Estetik uyumla işlevselliği birleştiren tasarımcılar, aynı zamanda iç mekanda muazzam bir genişlik elde etmişler.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee ise hazırladıkları konsept hakkında, “Elektrikli otomobiller arasında farklı ve ilgi çekici bir otomobil üretmek, Hyundai’nin gelecekteki vizyonu açısından son derece önemli bir karardı. Bizi daha geniş ufuklara iten bir başka konsepti daha hayata geçirdik. Optimistik Fütürizm olarak adlandırdığımız bu ilerleyişteki amacımız, insanlar ve otomobiller arasında duygusal bir bağ kurmaktı ” diyor.

Önden arkaya doğru uzanan ana hat, tamamen yumuşak köşeler ve bağlantı noktalarıyla oluşturuluyor. Ayrıca, EV'ler için vazgeçilmez bir tasarım özelliği olan kapalı ve akıcı çizgiler, konsept otomobile muazzam bir aerodinamizm sağlıyor. Aracın tekerleklerine yerleştirilen pervane şekilleri ise aerodinazmi desteklerken aynı zamanda içeri çekilecek havayı kanalize ediyor.

Entegre arka spoyler ise yüksek hızda yere basma kuvvetini sağlayarak yol tutuş açısından önemli bir rol oynuyor. Şeffaf akrilik malzemeler ise LED farlar, stop lambaları ve sensörler gibi fonksiyonel bileşenlerin daha net bir görünüm sunmasını sağlıyor.

İlk olarak Hyundai 45 EV Concept’de görülen piksel lambalar, yeni konseptte de bir adım daha ileri seviyeye taşınıyor. Pikselli lambalar, gelecekteki Hyundai modellerinde bir tasarım öğesi olarak kullanılmaya başlanacak.

Prophecy’nin iç mekanı, EV platformunun vermiş olduğu geniş kabin avantajlarını fazlasıyla kullanıyor. Geleneksel bir iç mekan yerine, rafine bir yaşam tarzı ve konfor sunarak kullanıcılarına sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

Prophecy aynı zamanda otonom sürüş teknolojisini de sahip. Standart bir direksiyon simidi yerine, joystick kullanarak sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor. Biri orta konsolda ve diğeri de kapı döşemesinde yer alan joystickler, sağa ve sola hareket ederek pratik kontrol olanağı sunuyor. Ayrıca, sürücüler, entegre düğmeler aracılığıyla diğer fonksiyonlara da erişebiliyor.

Joystick kullanımıyla beraber iç mekanda daha fazla alan elde edilebiliyor. Bir uçağın kokpitindeki gibi bir his uyandıran bu özellik aynı zamanda araca daha fazla görsellik de katıyor. Konfor modunda, araç içindekilere herhangi bir görsellik sunulmuyor. Yolcuların gördüğü tek şey, A sütunundaki ekranlar ve kanat şeklindeki gösterge paneli.

Ayrıca, Hyundai Prophecy’de yepyeni bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Clean Air System-Temiz Hava Teknolojisi’yle aracın içindeki hava ve oksijen miktarı düzenli olarak filtreleniyor. Arıtılmış hava akışı sistem sayesinde gerçekleştirilirken aynı zamanda kabindeki hava da dışarı atılırken de filtrelenerek atmosfere geri gönderiliyor.

Hyundai, Prophecy konseptinde kullandığı yeni teknolojileri gelecekteki modellerine de yansıtarak ilerleyişini ve konforunu artırmaya devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prometeon Türkiye’de 75 ülkeyi kapsayan üst düzey görevlendirme
Prometeon Türkiye’de 75 ülkeyi kapsayan üst düzey görevlendirme
Fiat 500X SUV Türkiye’de. Şimdi daha sportif!
Fiat 500X SUV Türkiye’de. Şimdi daha sportif!
Renault Grubu'ndan elektrikli atak
Renault Grubu'ndan elektrikli atak

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim