Hyundai Tucson Satış Performansını Artırmaya Devam Ediyor.

İlk kez 2004 yılında satışa sunulan Hyundai Tucson, 16 yıl boyunca C-SUV segmentinin en beğenilen modellerin biri haline gelmeyi başardı. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda yükselen bir grafiğe sahip olan Tucson, ülkemizde de otomobil severler tarafından ilgiyle karşılanmaya devam ediyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel

Ülkemizde 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan otomobil, Eylül ayındaki adet artışıyla beraber toplam yüzde 14 pazar payına ulaştı ve C7 kategorisinde ikinci sıraya yerleşti. Ocak ve Eylül ayları arasındaki 10 aylık dönemde toplam 9.729 adet satılan Tucson, Hyundai’nin SUV modeller arasındaki iddiasını da perçinlemiş oldu.

Markanın toplam satışları arasındaki SUV oranı da yüzde 70’e ulaşırken böylelikle yılın son çeyreğindeki hedeflerine ulaşacağının sinyallerini vermiş oldu. Hyundai Assan, önümüzdeki yıl pazara sunacağı Yeni KONA, Yeni Tucson ve Yeni Santa Fe öncesi SUV segmentine oldukça iyi bir zemin hazırlamış oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Sattığımız her 10 Hyundai modelinden yedisi, KONA ve Tucson’dan oluşan SUV modellerimiz. Bu da açıkça gösteriyor ki, ülkemizdeki SUV trendi 2021 yılında da artarak devam edecek. Biz de 2021’nin Mart ayında İzmit fabrikamızda üreterek satışa sunacağımız yeni B-SUV modelimiz ve yenilenecek Tucson ve Santa Fe ile oluşan talebe karşılık vereceğiz” dedi.