Hyundai Santa Cruz’dan İlk Esintileri Paylaştı

Hyundai, merakla beklenen Santa Cruz modelinin ilk çizimlerini paylaştı. Dünya prömiyeri 15 Nisan’da, online bir lansmanla gerçekleştirilecek otomobilin, genellikle maceraperest kullanıcıların ilgi alanına girmesi bekleniyor. Ayrıca Santa Cruz, tamemen farklı bir araç kategorisi sunarak hem SUV hem Crossover hem de Pick-up segmentlerinde yeni bir çığır açacak.

Santa Cruz, karakteristik olarak çok cesur bir tasarıma sahip. Ayrıca, bu sofistike tasarımında güçlü ve verimli aktarma organı seçeneklerine de yer veriyor. En son teknoloji bağlantı özelliklerine ve eğlence donanımlarına sahip otomobilin şehir içi ve arazi kullanımlarında da yüksek bir manevra kabiliyeti bulunuyor. Dört kişilik oturma kapasiteli ve kapalı kabinli otomobil, macera odaklı kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda güçlü ve verimli motorlarıyla da off road zeminlerde üstün bir performans sergileyebiliyor.

Santa Cruz ile ilgili detayları 15 Nisan’da paylaşacak olan Hyundai, özellikle Amerika pazarında önemli satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Santa Cruz, bu yaz Alabama, Montgomery'deki Hyundai fabrikasında üretilecek.