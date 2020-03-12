Hyundai Elantra “parametrik dinamik” bir tasarımla geliyor

- Hyundai, en çok satan modeli Elantra’yı Parametrik Dinamik tasarım felsefesiyle hazırlıyor.
- Yeni platform, Elantra’yı daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir görünüme kavuşturmuş.
- Dört kapılı coupe formundaki araç, sade ve sportif çizgileri en iyi şekilde harmanlıyor.
- Elantra, 1990 yılındaki ilk tanıtımından bu yana toplam 13.8 milyon adet sattı.
Yeni Elantra’nın tasarımı, geleneksel Hyundai modellerinin karakteristik özelliklerine sahip. Fakat, her zamankinden daha egzotik bir şekilde vurgulanıyor. Gelişmiş dijital tasarım teknolojisi olan Parametrik Dinamik tasarım dili, tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geliyor. Araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.
Otomobilin fütüristik iç mekanı da en az dış tasarımı kadar iddialı. Sürücü odaklı kokpit, sürüş hissiyatını ve heyecanını zirveye taşırken sadelikle gelen zariflik de bir diğer önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler de bu yapıyı destekliyor.