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Hyundai Elantra “parametrik dinamik” bir tasarımla geliyor

Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor. CN7 kodlu Yeni Elantra, sıradışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Güney Koreli Hyundai, aracın dünya lansmanını ise 17 Mart’ta Hollywood'daki The Lot Studios'ta yapacak.

Hyundai Elantra “parametrik dinamik” bir tasarımla geliyor

Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor. CN7 kodlu Yeni Elantra, sıradışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Güney Koreli Hyundai, aracın dünya lansmanını ise 17 Mart’ta Hollywood'daki The Lot Studios'ta yapacak.

12 Mart 2020 Perşembe 13:57
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Hyundai Elantra “parametrik dinamik” bir tasarımla geliyor

  • Hyundai, en çok satan modeli Elantra’yı Parametrik Dinamik tasarım felsefesiyle hazırlıyor.
  • Yeni platform, Elantra’yı daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir görünüme kavuşturmuş.
  • Dört kapılı coupe formundaki araç, sade ve sportif çizgileri en iyi şekilde harmanlıyor.
  • Elantra, 1990 yılındaki ilk tanıtımından bu yana toplam 13.8 milyon adet sattı.

Yeni Elantra’nın tasarımı, geleneksel Hyundai modellerinin karakteristik özelliklerine sahip. Fakat, her zamankinden daha egzotik bir şekilde vurgulanıyor. Gelişmiş dijital tasarım teknolojisi olan Parametrik Dinamik tasarım dili, tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geliyor. Araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.

Otomobilin fütüristik iç mekanı da en az dış tasarımı kadar iddialı. Sürücü odaklı kokpit, sürüş hissiyatını ve heyecanını zirveye taşırken sadelikle gelen zariflik de bir diğer önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler de bu yapıyı destekliyor.

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