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Hyundai Baş Tasarımcısı da ödüllendirildi

Son yıllardaki şık tasarımlarıyla gündemden düşmeyen Hyundai, bu başarısını aldığı tasarım ödülleriyle perçinliyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 20’den fazla tasarım ödülünü müzesine götüren Güney Koreli marka, son olarak Avrupa’nın en etkin otomotiv gazetecilerinin bir araya gelerek oluşturduğu AUTOBEST jüri üyeleri tarafından DESIGNBEST 2019 ile taçlandırıldı. Markanın baş tasarımcısı Luc Donckerwolke’ye verilen Yılın Tasarımcısı Ödülü, aynı zamanda kendisini DESIGNBEST Onur Listesi’nin yeni bir üyesi yapmış oluyor.

Hyundai Baş Tasarımcısı da ödüllendirildi

Son yıllardaki şık tasarımlarıyla gündemden düşmeyen Hyundai, bu başarısını aldığı tasarım ödülleriyle perçinliyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 20’den fazla tasarım ödülünü müzesine götüren Güney Koreli marka, son olarak Avrupa’nın en etkin otomotiv gazetecilerinin bir araya gelerek oluşturduğu AUTOBEST jüri üyeleri tarafından DESIGNBEST 2019 ile taçlandırıldı. Markanın baş tasarımcısı Luc Donckerwolke’ye verilen Yılın Tasarımcısı Ödülü, aynı zamanda kendisini DESIGNBEST Onur Listesi’nin yeni bir üyesi yapmış oluyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:12
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Hyundai Baş Tasarımcısı da ödüllendirildi

        • Hyundai Motor Grubu Baş Tasarımcısı Luc Donckerwolke, AUTOBEST Yılın Tasarımcısı seçildi.
        • Belçikalı tasarımcı, markanın güncel ve gelecekteki birçok modelinde öncü rol oynuyor.
        • Ayrıca, Genesis modellerinde de cesur ve şık çizgilere ağırlık veriyor.

Sektördeki en başarılı otomobil tasarımcılarına verilen bu ödül, markaların bu alandaki iddiasını da gözler önüne seriyor. Hyundai Motor Grubu’ndaki tüm markalara 2015 yılından bu yana öncülük eden Donckerwolke, kariyeri boyunca dünyaca ünlü modellerin tasarımlarına imzasını attı. Ayrıca, grubun lüks markası Genesis modellerinde de söz sahibi olan Donckerwolke, gelecekteki modellerde de oldukça iddialı ve sıra dışı çizimlere yer verecek. 

Hyundai Motor Grubu Baş Tasarımcısı Luc Donckerwolke

Hyundai Motor Grubu, tasarım dahil olmak üzere birçok alandaki stratejik yatırım çalışmalarına devam edecek. Özellikle mevcut modellerini desteklemek için teknolojiye ve tasarımlara yönelik yatırımlarını sıklaştıracak. Hyundai son olarak, yeni nesil Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) sistemini Namyang Ar-Ge Merkezi’nde tanıtmış ve gelecekteki modellerin tasarımlarına doğrudan etki ederek özellikle birden fazla tasarımcının aynı anda çalışmasına olanak sağlamıştı. Bu sistem sayesinde, tasarım süreçlerinde yüzde 20 zaman tasarrufu hedefleyen Hyundai aynı zamanda yıllık Ar-Ge maliyetlerinde de yüzde 15’e varan azalma elde edecek.

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