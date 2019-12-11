Gürsel Turizm’den "Fenerli Mercedes-Benz Tourismo"

Fenerbahçe Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan tören ile kulübe teslim edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru Gürsel Turizm’in Mercedes-Benz Türk ile yaptığı iş birliği sonucu, takımın konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan 1 adet Tourismo 15 RHD’nin teslimatı; Fenerbahçe Samandıra Tesisleri’nde Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri, Mercedes-Benz Türk Yöneticileri ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen teslimat törenine, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçe Futbol Takımı Oyuncuları katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam törendeki konuşmasında;

“Gürsel Turizm ve Fenerbahçe’nin bağı, yarım asırlık ortaklığımız süresince bambaşka bir seviyeye ulaştı. Yirminci şampiyonluk yolculuğumuzda Gürsel Turizm’in Fenerbahçe ailesi için özel olarak tasarımını yaptığı Mercedes-Benz Tourismo otobüsümüzle maçlara gitmek bizim için ekstra motivasyon kaynağı olacak. Bu yeni otobüsümüzle zirve yolundaki başarılı yolculuğumuzun güvenle devam edeceğine inancım sonsuz. Bu yolculuğumuzda her zaman bize olan güven ve bağlılığıyla desteklerini esirgemeyen Gürsel Turizm ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki önümüzdeki sezon bu muhteşem tasarımı dördüncü yıldızı yerleştirmek için yenileyeceğiz.” dedi.

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant ise, “Gürsel Turizm ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında yarım asırdır güçlenerek devam eden ve gönül bağıyla yaptığımız bu sponsorluk süreci, bu yıl bizim için biraz daha farklı, biraz daha özel. Heyecanımız ve mutluluğumuz daha da yoğun. Bu sezon da destek olmaktan gurur duyduğumuz, değerli yol arkadaşımız Fenerbahçe; Gürsel Turizm’in tamamen Fenerbahçe’ye özel üretilen otobüsünü farklı bir şekilde ele aldı, otobüsümüze tamamen duygu ve ruh yüklü, manevi yönleri ağır basan çok özel bir tasarım hazırladılar. Otobüsümüzün her bir karesinde tüm Fenerbahçelileri etkileyen, duygularına hitap eden Fenerbahçe değerlerini, bağlılığını işaret eden bir tasarım yaratıldı. Gürsel Turizm olarak Fenerbahçe şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürürken, bu şekilde onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ise törende yaptığı konuşmada, “Sektörün öncülerinden Gürsel Turizm ile iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Mercedes-Benz Türk olarak sektöre yeni, konforlu ve en önemlisi güvenli araçlar sunarak katkıda bulunuyoruz. Fenerbahçe’nin karayolu resmi ulaşım sponsoru Gürsel Turizm’e, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak ürettiğimiz otobüsümüzü teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarı-lacivertli takımın tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Tourismo’nun, onları yeni zaferlere taşıyacağına inanıyor, Fenerbahçe Futbol Takımı’na canı gönülden başarılar diliyorum.” dedi.

Tourismo’da konfor ön planda

2018 Ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen ve piyasaya sunulan Tourismo 15 RHD’nin koltukları, Fenerbahçe takım otobüsüne özel olarak sarı-lacivert kumaş döşeme ile kaplandı.

Hem sürücüsüne hem de yolcusuna en üst düzeyde konfor sunan Tourismo 15 RHD; 3,7 metre olan dış yüksekliği ve 12,3 metre olan uzunluğu ile ferah bir seyahat ortamı sağlarken, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale

getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak, sporcuların rahat bir yolculuk yapmalarına olanak tanıyor.

Yenilenen monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip gösterge paneli ve elektronik anahtar sistemi bulunan Tourismo’ya, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne özel olarak uydu anteni ve tuvalet dahil edildi.

OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motor ve aerodinamik yapı sayesinde yakıt ekonomisi ve ekolojik kazanım

Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motora sahip Tourismo 15 RHD, egzoz emisyonlarını düşürürken daha düşük yakıt tüketimini de beraberinde getiriyor.

Tourismo asistan sistemleriyle de maksimum güvenlik sunuyor

Tourismo’nun güvenlik ve sürüş destek sistemleri sayesinde, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Tourismo, gelişmiş güvenlik sistemleriyle ticari araç sınıfında standartları yeniden belirliyor. Bu özelliklerden bazıları şu şekilde: