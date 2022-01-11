Goodyear, 2022 CES Fuarı’nda %70 sürdürülebilir malzemeden üretilen lastiğini ve otonom robotlara özel havasız lastiğini tanıttı

Şirket, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir malzemeden lastik üretme hedefine yönelik önemli bir ilerleme kaydetti.

Goodyear Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Baş Sorumlusu Chris Helsel, "2020 yılında, 10 yıl içinde %100 sürdürülebilir malzemelerden lastik üretmek gibi iddialı bir hedef belirledik. Bu ürettiğimiz prototip, lastiklerimizde sürdürülebilir malzemelerin miktarını artırma kararlılığımızın heyecan verici bir göstergesi " dedi.

%70 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş lastik, dokuz farklı lastik bileşeninden oluşan 13 özel malzeme içeriyor. Karbon karası, lastiklerde bileşimin güçlendirilmesi ve lastiğin ömrünün uzatılması için kullanmakta olup, çeşitli petrol ürünlerinin yakılmasıyla elde ediliyor. Goodyear'ın yeni lastiği, metan, karbondioksit ve bitki kökenli yağdan üretilen üç farklı karbon karası içeriyor. İlk değerlendirmeler, mevcut karbon karası üretim yöntemlerine, bitkisel temelli üretimlere ya da atık hammadde kullanımına kıyasla karbon emisyonunun azaltıldığını ortaya koyuyor.

Lastiklerde soya yağı kullanımı, lastiğin kauçuk bileşiminin değişen sıcaklıklar karşısında esnekliğini korumasına yardımcı olan önemli bir Goodyear inovasyonudur. Soya yağı, Goodyear'ın petrol temelli ürünleri kullanımını azaltan bitkisel temelli bir kaynaktır. Soya proteininin yaklaşık %100'ü gıda/hayvan yemi uygulamalarında kullanılırken, endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere önemli miktarda atık yağ ortaya çıkar.

Yol tutuşunu artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için lastiklerde sıklıkla kullanılan bir diğer malzeme de silisyumdur. Goodyear'ın ürettiği yeni lastik, pirinç üretiminin çoğunlukla çöp toplama tesislerine gönderilen bir yan ürünü olan pirinç çeltiği külünden üretilmiş özel bir silisyum türü içerir. Bu atık külden yüksek kaliteli silisyum üretilir.





Plastik şişelerden ve diğer plastik atıklarından, polyesterin baz kimyasallarına geri döndürülmesi ve lastik üretimine uygun sanayi tipi polyester haline getirilmesiyle, polyester geri dönüşümü gerçekleştirilir.

Starship teslimat robotlarına özel tasarlanmış havasız lastik de CES Fuarı’nda

Goodyear Ventures portföyündeki şirketlerden biri olan Starship Technologies, müşterilere doğrudan paket, market ürünleri ve gıda teslimatı yapan 1.000'den fazla otonom teslimat robotu geliştirip işletiyor.

Starship'in lastik sağlığı ve bakımıyla ilgili taleplerine yanıt vermek adına Goodyear, teslimat filosu için lastik ömrünü uzatmak ve bakım periyotlarını azaltmak üzere özel tasarlanmış havasız bir lastik geliştirdi.

Goodyear ve Starship, araç ve lastik uyumunu değerlendirmek için Bowling Green State Üniversitesi ile saha testleri gerçekleştirdi. Bu testler sonrası ilk veriler, diş aşınması, frenleme ve titreşim azaltılması konusunda olumlu sonuçlar ortaya koydu.

Goodyear Havasız Lastik Programı Üst Düzey Yöneticisi Michael Rachita, konu hakkında şunları söyledi: "Özel havasız lastik altyapımızı, “mobilitenin” yeni formlarının bir parçası haline getirmekten heyecan duyuyoruz. Mikro teslimat alanı, lastik konusunda farklı ihtiyaçlar ortaya koyuyor ve havasız lastik teknolojimiz, bakım gerektirmeyen ve dayanıklı bir lastik deneyimi sağlamak adına bu ihtiyaçların karşılanması için ideal."

Starship Technologies Makine Mühendisliği Yöneticisi Siim Viilup ise şu açıklamalarda bulundu: "Teslimat robotlarımız her türlü hava ve zemin koşulunda gün içinde binlerce teslimat gerçekleştiriyor. Hizmetlerimize yönelik artan talebe uyum sağlayabilmemiz için robotlarımızın dünyanın her yerinde aralıksız çalışmasını sağlayabilecek güvenilir lastiklere ihtiyacımız var. Biz faaliyetlerimizi büyüttükçe, bu yeni lastiklerin güvenilirlik ve maliyet tasarrufu sağladığını görmek mutluluk verici."

%70 sürdürülebilir içeriğe sahip demo lastiğine dair videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

Starship Technologies iş birliği için üretilen lastiklere dair videoyu ise aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: