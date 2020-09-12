FRANSIZ DS İSTANBUL’DA İKİNCİ TÜRKİYE’DEKİ ÜÇÜNCÜ SHOWROOMUNU KALAMIŞ’TA AÇTI

“Aralık’ta İzmir Showroom Açılıyor”

Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, salgın dönemi de dahil olmak üzere yılın yılın ilk 8 ayında 370 adetlik DS satışı yaptıklarını belirterek “Kalamış’ta açılan üçüncü showroomumuzda şu an için DS-7 ve DS-3 Crossback olmak üzere 2 ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının Nisan itibaren zarif, güçlü ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan iddialı sedan modelimiz DS-9 Türkiye’ye gelecek. Bu modelimiz ile birlikte lüks segmentte Avrupa'da büyüyen 3 markadan biri olan DS, Türkiye’de de yükselişe geçecektir. Koluman olarak otomomobilde Fransız lüksünü temsil eden DS için yatırımlarımıza Aralık ayında İzmir’de açacağımız showroom ile devam edeceğiz. 2021 ve 2022 yıllarında da farklı şehirlerde yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.

“ÖTV düzenlemesiyle gelen iptal yok”

Erciş, yeni ÖTV düzenlemesinin ve kur dalgalanmalarının özellikle lüks segmentte fiyat artışlarına yol açtığını belirterek “Ülkemizde satılan her 10 otomobilden 6’sı ithal modeller. Cari açığı azaltmak için yapılan yeni ÖTV düzenlemesi ve kurlardan doğan maliyetler lüks segmentte fiyatları yukarıya taşıdı. Daha önce DS satın almak için ön ödeme yapan ve araçlarını bekleyen müşterilerimiz ÖTV farkından dolayı alımlarını iptal etmediler. Bu markamıza olan ilginin bir göstergesidir” dedi.

“Premium Segment Gerilemeyecektir”

Erciş, normalleşme süreci ve ertelenen taleplerin devreye girmesiyle birlikte otomobil satışlarının son iki ayda rekorlar kırdığını da kaydederek “Bulunurlukla birlikte ve yeni salgın tehdidi olmadığı sürece toplam otomobil satışlarının bu yılı 650-700 binler seviyesinde kapatmasını öngörüyorum. Premium segment ise ÖTV düzenlemesi ve kur artışlarına rağmen geçen seneye göre bir kayıp yaşamadan bu yılı tamamlayacaktır” şeklinde konuştu.