Ford Trucks’tan Çelikler Holding’e 110 adet inşaat kamyonu teslimatı

7 Aralık 2022 tarihinde Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat töreninde Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Çelikler Holding Genel Müdürü Halil Ersoy ve Ford Trucks Elazığ bayisi Çetinkayalar Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çetinkaya hazır bulundu.

Törende Ford Trucks yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edilen Çelikler Holding Genel Müdürü Halil Ersoy, “Araç filomuzu yeni nesil modellerle yenileyerek hem operasyonel hem de çevresel performansımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Zorlu inşaat sahalarında ve güç koşullarda verimli operasyonlar yürütmek bizim için çok önemli. Ford Trucks araçlar şirketimizin de çalışanlarımızın da büyük beğenisini kazandı. Yeni geliştireceğimiz projelerde de iş birliği için Ford Trucks’ı tercih etmeye devam edeceğiz” dedi.

Törende konuşan Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise, “Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olan Çelikler Holding’in filosuna katılmak üzere 110 adet Ford Trucks aracımızı teslim etmekten mutluyuz. Bizim için iş ortaklarımızla birlikte değer yarattığımız uzun vadeli iş birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford Trucks olarak öncelikli hedefimiz, müşterilerimizin operasyonlarına verimlilik ve katkı sağlamak. Yüksek performanslı motoru, manevra kabiliyetleri ve ileri teknolojik donanımlarıyla kendini zorlu sahalarda kanıtlamış araçlarımıza çok güveniyoruz. Ülkemizdeki ticari araç ekosistemini paydaşlarımızla birlikte büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zorlu inşaat sahalarında verimli, konforlu, dayanıklı

Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, müşterilerin beklentilerine uygun olarak üretiliyor. Araçlarda yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi; konfor, güç, dayanıklılık ve yüksek teknolojik özellikler bir arada deneyimleniyor. En zorlu inşaat sahalarında ve rampalarda, en ağır yüklerde, yüksek performans en ekonomik koşullarla buluşuyor.

Ford Trucks inşaat serisinde yer alan araçlar 420PS’a kadar güç üreten, 9L ve 13L Ecotorq motor seçenekleri sayesinde üstün çekiş gücüyle sınıfında fark yaratıyor. 16 vites MT ve AMT otomatik şanzıman opsiyonu da ağır şantiye ortamlarında verimli ve seri operasyon imkânı sunuyor. Tamamen yerli tasarım ve imalat olması nedeniyle yaygın yedek parça ve servis ağı gibi kapsamlı hizmetleriyle firmalara avantaj sağlıyor.