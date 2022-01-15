banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Fiyat Düşüşleri 1 Ay İçerisinde İkinci Ele Yansıyabilir

Döviz kurlarında yaşanan değişimler ile birlikte otomotiv sektöründe düşük ÖTV bandında kalan araçların sayısı giderek azalmıştı. Bu sebeple otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri güncellenerek %60 ve %70’lik iki yeni barem eklendi. Bu değişikliğin getireceklerini yorumlayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “265 bin TL’nin altındaki otomobillerde bu yeni ÖTV matrah güncellemesiyle bir değişiklik olmayacak. 425 bin TL’nin altındaki otomobillerde ise yüzde 5 ile 10 arasındaki oranlarda bir geri gelme gerçekleşecek. Özellikle yerli üretim araçlar bu dilimde kalıyor. Bu sebeple bu değişimden onların yararlanacağını söylemek doğru olur. İkinci ele ise indirim yansıması 1 ay sonrasında olabilir” şeklinde konuştu.

Otovitrin 15.01.2022, 18:39
Fiyat Düşüşleri 1 Ay İçerisinde İkinci Ele Yansıyabilir

Türkiye otomotiv sektörü yılın ilk ayına yine değişimlerle başladı. Geçtiğimiz yılın son aylarında değişken döviz kurları sebebiyle ayda neredeyse iki kere zam yapmak zorunda kalan markalar, son kur değişimi ile bir miktar indirime gitmişti. Ancak buna karşın düşük ÖTV dilimindeki araçların sayısı çok az kalınca ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

İki yeni matrah dilimi eklendi

Değişen ÖTV uygulaması ile birlikte var olan dilimlere ek olarak %60 ve %70’lik iki matrah dilimi daha eklendi. Sıfır otomobil alımında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi.

Bu değişim ne getirecek?

ÖTV matrah güncellemesiyle yaşanan değişim sonrası sıfır araç piyasasını yorumlayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “ÖTV matrahında yapılan bu yeni düzenleme, dilimlerdeki oranların artırılması veya düşürülmesi şeklinde olmadı. ÖTV matrah dilimlerine yeni dilimlerin eklenmesi şeklinde bir düzenleme oldu. Bu sebeple hali hazırda 265 bin TL’nin altında kalan araçlarda bu güncelleme bir fiyat değişikliği yaratmayacak. 425 bin TL’nin altındaki araçların fiyatında ise yüzde 5 ile 10 arasında bir geri gelme gerçekleşecek. Özellikle yerli üretim araçlar bu dilimde kaldığı için bu değişimden onların yararlanacağını söylemek doğru olur” dedi.

“İkinci elde yansıması hemen olmaz”

Sıfır otomobil pazarındaki değişimlerin ikinci eli de etkilediğine vurgu yapan Hüsamettin Yalçın, “Türkiye ikinci el otomotiv piyasasında sıfır araç pazarının 3 katından fazla işlem gerçekleşiyor. Elbette sıfır araç pazarında yaşanan değişimler ikinci eli de etkiliyor ancak bu değişim bugünden yarına gerçekleşemez. İkinci elde zaten şu an satıcıların araç fiyatlarını geri çekmeye başlamasından kaynaklı hafif bir fiyatlarda geri gelme var. Bu ÖTV matrah güncellenmesiyle birlikte yaklaşık 1 ay sonra ikinci elde gene buna bağlı hafif geri gelmeler görebiliriz” dedi.

“İkinci elde ilan sayısı ikiye katladı”

İkinci elde fiyat değişiminin yalnızca belli modellerde olabileceğini de vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2021 model yerli üretim araçlarda etki görmemiz muhtemel olacaktır. Yüzde 3-4 bandında bir geri gelme olabilir. Diğer araçlarda ise ÖTV matrah dilimleri değişiminin pek bir etkisi olmasını beklemiyorum. Tüketicinin nakit ihtiyacı önemli ölçüde arttığı için, geçtiğimiz aya göre ikinci elde arz da ciddi ölçüde yükseldi. Bir ay öncesine göre kimi ilan platformlarındaki satılık ikinci el araç sayısı 2 katı yükselmiş durumda. Hal böyleyken arzın bollaştığı dönemde ikinci el fiyatlarında yeni bir yükseliş zaten görülmez. İlerleyen dönemde de yeni fahiş yükselişler veya dramatik düşüşler öngörmüyoruz. Fiyatlar 1 ay sonra daha da iyi bir pozisyona gelecek gibi görünüyor” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 21 30
10. Karagümrük 21 30
11. Alanyaspor 20 29
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 40
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Kocaelispor 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Tuzlaspor 19 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Newcastle 20 14
18. Watford 19 13
19. Norwich City 21 13
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11