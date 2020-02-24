Fiat Doblo 20 Yaşında!

Dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilmeye başlanan Fiat Doblo, 20’nci yılı dolayısıyla özel üretim versiyonla tüketicisinin karşısına çıkıyor. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri olan ve WCM - World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) programı kapsamındaki denetimlerde Altın seviyedeki Tofaş Fabrikası’nda üretilen Doblo, fonksiyonellik ve şıklığı bir arada bulmayı isteyen müşterilerin beğenisine sunuluyor. Sadece 2020 adet üretilecek olan Doblo 20’nci Yıl Özel Serisi, Şubat ayında ilk 20 kişiye https://www.fiatprofessional.com/tr internet sitesi üzerinden 2 bin TL’lik ön provizyon alınarak ön satış uygulamasıyla rezerve edilip, satışa sunuluyor.

Sadece 2020 Adet Üretilecek “Özel Seri”!

Web sitesi üzerinden dilediği renk & motor seçeneğini rezerve edebilen kullanıcılar, aynı zamanda 2020 adet içinden istediği seri numarasını da seçebiliyor. Siyah, beyaz ve kurşun gri olmak üzere üç renkle üretilen Doblo 20. Yıl Özel Seri’de; 95 HP gücündeki 1.3 litrelik ve 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçenekleri yer alıyor. Fiat Doblo 20’nci Yıl Özel Serisi Şubat ayı itibarıyla, 128 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini almaya hazırlanıyor.

Özel seriye özel donanımlar!

Sınıfına ismini veren ve günümüze değin 2 milyon adetten fazla üretilen Doblo’nun 20 yaşına ithafen tasarlanan 20. Yıl Özel Serisi, detaylarıyla öne çıkıyor. Üzerinde Doblo siluetinin yer aldığı 20’nci yıl logosu, özel seri Doblo’nun sağ ve sol ön kapılarında konumlandırılıyor. Serinin dikkat çeken diğer dış tasarım özellikleri arasında bronz ön ve arka tampon altlıkları, bronz alaşım jantlar, bronz tavan rayı ve gövde rengindeki kapı kollarıyla süs çıtaları yer alıyor. İç mekândaki şıklık deri detaylı özel siyah koltuklar ile kendini gösterirken, ısıtma fonksiyonu bulunan ön koltuklar ve ön koltuk başlıklarındaki “20th Year” kabartma baskısı ile kusursuz bir konfor ve şıklık sunuluyor. Bu şıklık siyah deri kapı iç döşemeleri, açık bronz kapı açma kolları ve açık bronz torpido ile kendini tamamlıyor. Vites kol çerçevesinin hemen üzerinde yer alan ve 2020 adetle sınırlı sayıda üretimi yapılan aracın sırasını belirten “Özel Seri Sıra No” etiketi ise Doblo’nun yıldönümüne unutulmayacak bir vurgu yaparak 20’nci yıl Doblo sürücüsüne kendini özel hissettirmeyi başarıyor. Sürücü ile aracı birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect ise, 2020 adetle sınırlı 20’nci yıl Özel Seri Doblo’larda hediye ediliyor.