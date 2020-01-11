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Fiat Concept Centoventi, CES 2020’de sergilendi

Fiat, Tüketici Elektroniği Fuarı - CES 2020’de,  yenilikçi ve modern elektrikli konsepti Fiat Concept Centoventi’yi sergiledi. Las Vegas’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de büyük ilgi gören konsept otomobil “Centoventi” elektrikli mobilite ihtiyaçlarına benzersiz bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Fiat’ın 120’nci yaşına özel olarak geliştirilen ve ilk gösterimi 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Concept Centoventi, modüler ve çevreci yapısı ile markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor.

Fiat Concept Centoventi, CES 2020’de sergilendi

Fiat, Tüketici Elektroniği Fuarı - CES 2020’de,  yenilikçi ve modern elektrikli konsepti Fiat Concept Centoventi’yi sergiledi. Las Vegas’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de büyük ilgi gören konsept otomobil “Centoventi” elektrikli mobilite ihtiyaçlarına benzersiz bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Fiat’ın 120’nci yaşına özel olarak geliştirilen ve ilk gösterimi 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Concept Centoventi, modüler ve çevreci yapısı ile markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor.

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:15
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Fiat Concept Centoventi, CES 2020’de sergilendi

Fiat, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı - CES 2020’de, Concept Centoventi’yi sergiledi. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) elektrikli araç teknolojilerini, kişiselleştirilebilir çözümlerle beraber sunan, Red Dot tasarım ödüllü konsepti Centoventi, markanın elektrikli ulaşım vizyonunu yansıtırken; modüler yapısı ve teknolojik özellikleriyle de  ziyaretçilerin dikkatini çekti. Adını İtalyancada ‘yüz yirmi’ anlamına gelen Centoventi kelimesinden alan konsept, kişiselleştirme konusunda sınırsız bir deneyim sunmaya hazırlanırken, markanın 120 yıllık geçmişinden gelen bilgi birikimi ve deneyimini de geleceğe taşıyor.

“Centoventi ile “Makyajlandı” tabiri değişecek”

CES 2020’de sergilenmesiyle, Kuzey Amerika pazarında ilk kez gösterilmiş olan Fiat Concept Centoventi, herhangi bir özelleiştirme kısıtı olmadan, tamamen kullanıcının zevkine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceği şekilde üretilecek. Otomobilin, üretim sürecini basitleştirmek için sadece tek tip olarak ve tek renk ile üretilmesi planlanıyor. Son kullanıcı, ‘4U’ programını kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor. Otomobil modern cihazlar gibi; dış gövde renkleri, iç mekân mimarisi, çıkarılabilir ve eklenebilir tavan yapısı ile bilgi-eğlence sistemi de dahil tamamen özgün bir şekilde yapılandırılabiliyor. Fiat Centoventi kullanıcısının, markanın yeni versiyon, özel seri veya makyaj gibi güncellemelerini beklemesi gerekmiyor. Kullanıcı, talep etmesi halinde istediği zaman arzu ettiği değişikliği yaparak otomobilini güncelleyebiliyor. Fiat Centoventi’nin menzili modüler olmasıyla dikkat çekiyor. Yenilikçi batarya mimarisi sayesinde araç menzili kullanım amacına bağlı olarak 100 ile 500 kilometre arasında değişebiliyor.

“Her ayrıntıda kişiselleştirme”

Concept Centoventi, Fiat’ın 500 modeliyle endüstriyel ve kültürel bir devrime yol açtığı 1950’lerde olduğu gibi elektrikli çözümlere geçiş sürecinde olan otomobil dünyasına, modülerlik konusunda devrim yaratacak tasarım özellikleriyle yeni bir yaklaşım getiriyor. Bagaj kapağına monte edilen modern ekranlı bir sosyal medya cihazına dönüşerek otomotivde bir başka kilometre taşına daha imza atıyor. Araç paylaşımı ve yeni kent içi ulaşım biçimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan konseptin kokpitinde ön cama doğru bakan bir ekran bulunuyor. Söz konusu ekran ‘dolu, boş veya park ücreti ödendi’ gibi mesajları yansıtabiliyor. Ayrıca bagaj kapağındaki büyük bir ekran ile kullanıcı mesajını dış dünya ile de paylaşabiliyor. Araç hareket halindeyken ise sadece Fiat logosu gösteriliyor, ancak durduktan sonra sürücü “messenger” moduna geçerek yeni bir mesaj oluşturabiliyor.

Son Güncelleme: 11.01.2020 14:20
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