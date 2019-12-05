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Ferrari’den Yeni Coupe:  Roma

Ferrari, yeni modeli “Roma”yı İtalya’da düzenlenen özel bir müşteri etkinliğiyle tanıttı. Markanın yeni coupe modeli, önde konumlandırılan turbo beslemeli 620 HP gücündeki V8 motoru; yeni gövde orantıları ve akıcı hatlarını benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle birleştiriyor. Sınıfındaki standartları yeniden belirleyeceğinin sinyalini veren Ferrari Roma, dikkat çekici ve ikonik tasarımıyla 1950 ve 1960'lardaki Roma'yı karakterize ediyor. Ferrari Roma, 3.4 sn’de 100 km/s’ye ulaşıyor.

Ferrari’den Yeni Coupe:  Roma

Ferrari, yeni modeli “Roma”yı İtalya’da düzenlenen özel bir müşteri etkinliğiyle tanıttı. Markanın yeni coupe modeli, önde konumlandırılan turbo beslemeli 620 HP gücündeki V8 motoru; yeni gövde orantıları ve akıcı hatlarını benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle birleştiriyor. Sınıfındaki standartları yeniden belirleyeceğinin sinyalini veren Ferrari Roma, dikkat çekici ve ikonik tasarımıyla 1950 ve 1960'lardaki Roma'yı karakterize ediyor. Ferrari Roma, 3.4 sn’de 100 km/s’ye ulaşıyor.

05 Aralık 2019 Perşembe 15:36
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Ferrari’den Yeni Coupe:  Roma

Ferrari, yeni V8 motorlu coupe modeli “Roma”yı adına ilham kaynağı olan İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen özel bir müşteri etkinliği kapsamında tanıttı. Ferrari Roma, kendine özgü ikonik tasarımı ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle 1950 ve 1960'ların Roma’sını karakterize ediyor. Tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özelliklerine sahip olan Ferrari Roma’da, önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motor yer alıyor. Ferrari Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 sn’de ulaşıyor.

Ferrari Roma’nın Teknik Özellikleri:

Motor

Tip                         90 derece turbo beslemeli V8

Silindir hacmi      3.855 cc

Çap x Strok          86.5 mm x 82 mm

Maksimum güç    620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d

Maksimum tork   760 Nm, 3000 – 5750 d/d

Boyut ve Ağırlık

Uzunluk                4656 mm

Genişlik                1974 mm

Yükseklik             1301 mm

Aks mesafesi       2670 mm

Boş ağırlık            1472 kg

Performans

Maksimum hız     320 km/s

0-100 km/s           3.4 sn

0-200 km/s           9.3 sn

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