Ferrari’den Yeni Coupe:  Roma

Ferrari, yeni V8 motorlu coupe modeli “Roma”yı adına ilham kaynağı olan İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen özel bir müşteri etkinliği kapsamında tanıttı. Ferrari Roma, kendine özgü ikonik tasarımı ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle 1950 ve 1960'ların Roma’sını karakterize ediyor. Tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özelliklerine sahip olan Ferrari Roma’da, önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motor yer alıyor. Ferrari Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 sn’de ulaşıyor.
Ferrari Roma’nın Teknik Özellikleri:
Motor
Tip 90 derece turbo beslemeli V8
Silindir hacmi 3.855 cc
Çap x Strok 86.5 mm x 82 mm
Maksimum güç 620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d
Maksimum tork 760 Nm, 3000 – 5750 d/d
Boyut ve Ağırlık
Uzunluk 4656 mm
Genişlik 1974 mm
Yükseklik 1301 mm
Aks mesafesi 2670 mm
Boş ağırlık 1472 kg
Performans
Maksimum hız 320 km/s
0-100 km/s 3.4 sn
0-200 km/s 9.3 sn