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Ferrari F8 Spider 2020’de Türkiye’de!

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil Ferrari F8 Spider, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü, “Ferrari F8 Spider, vahşi gücü; estetik ve duygularla birleştiren çok özel bir otomobil. Kalbinde Ferrari’nin 4 yıl üst üste “yılın motoru” (Engine of The Year) seçilen V8 motoru yer alan ve dünya lansmanı Eylül ayında Maranello’da gerçekleştirilen F8 Spider’ı ülkemize 2020 yılının son çeyreğinde 1 adet getireceğiz. Önümüzdeki dönemde ise ön sipariş almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ferrari F8 Spider 2020’de Türkiye’de!

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil Ferrari F8 Spider, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü, “Ferrari F8 Spider, vahşi gücü; estetik ve duygularla birleştiren çok özel bir otomobil. Kalbinde Ferrari’nin 4 yıl üst üste “yılın motoru” (Engine of The Year) seçilen V8 motoru yer alan ve dünya lansmanı Eylül ayında Maranello’da gerçekleştirilen F8 Spider’ı ülkemize 2020 yılının son çeyreğinde 1 adet getireceğiz. Önümüzdeki dönemde ise ön sipariş almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:01
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Ferrari F8 Spider 2020’de Türkiye’de!

Ferrari’nin yepyeni spor otomobili F8 Spider, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Aracın örtüsü riye Palace’da gerçekleştirilen organizasyonda kaldırılırken, Türkiye’deki potansiyel Ferrari müşterileri F8 Spider’ın görkemli dış tasarımı ve sürücü yaşam alanını yakından inceleme fırsatı yakaladı. Etkinlik kapsamında Ferrari markasının global partnerlerinden Poltrona Frau, Ferrari Cockpit ofis koltuklarını; Hublot ise Ferrari koleksiyonu saatlerini sergiledi.

2020 yılının sonunda gelecek

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü, “F8 Spider’ı dünya lansmanından kısa bir süre sonra ülkemizdeki Ferrari tutkunlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ön sipariş almayı sürdüreceğimiz F8 Spider’ın ilk teslimatını ise 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

720 HP’lik motoruyla çıtayı yeni seviyeye taşıdı

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil F8 Spider, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin özel ve prestijli çizgisinin son halkasını oluşturuyor. Sınıfının lider modeline şekil veren kompakt ve kullanışlı RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla dikkatleri çeken F8 Spider, 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP’lik motoruyla performans çıtasını da yeni bir seviyeye taşıyor.

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