Ferrari'den Portofino M sürprizi

Efsane İtalyan spor otomobil markası Ferrari, yeni Portofino M modelinitanıttı. Ferrari Portofino’nun bir anlamda makyajlı versiyonu olarak dadikkat çeken Portofino M, dinamik dış tasarım detayları ve üst üste 4 kez“Uluslararası Yılın Motoru” seçilen 3855 cc’lik 620 HP gücündeki V8turbo motoruyla performans ve keyifli sürüş arayanlara cevap veriyor.

Portofino M’nin yepyeni çift kavramalı sekiz vitesli şanzımanı veManettino’ya eklenen “Yarış Modu” dikkat çeken yenilikleri arasında yeralıyor.Ferrari; GT performansı, sürüş keyfi, çeviklik ve çok yönlülüğü barındıran yeniotomobili Portofino M’yi tanıttı. Dünyayı tehdit altına alan Yeni Tip

Koronavirüs, COVID-19 sürecine girildikten sonraki süre zarfında Ferrari’ninsunduğu ilk yeni model olan Portofino M, markanın mükemmellik mirasınıdevam ettirirken, yeniliklerin başlangıç modeli olarak da otomobil severlerinbeğenisine sunuluyor.

Adında, performansının daha da artırıldığını ifade eden ve modifiye anlamıtaşıyan “M” harfini bulunduran Portofino M, birçok teknik yenilikle debeklentilerin ötesine geçiyor. Ferrari Portofino modelinin evrimini yansıtanyeni model versiyonunun kaputunun altında, üst üste 4 kez “Uluslararası YılınMotoru” seçilen V8 turbo ailesine ait 3855 cc’lik motor yer alıyor. 7.5 d/d'da620 HP güç üretecek şekilde optimize edilen motorla birlikte, Ferrari’ninmevcut Portofino modellerindeki 7 vitesli versiyonun yerini alan 8 viteslişanzıman sunuluyor.

Yenilikçi teknoloji ve dinamik tasarım öğeleri

Ferrari Portofino M’nin teknolojik evrimi ve yüksek performansı dinamik dışdizaynında kendini hissettiriyor. Tasarımdaki keskin ve yumuşak geçişler ileakıcı formları harmanlayarak kendi içerisinde uyumu sağlayan Portofino M,sürücüsünü daha sportif ve agresif olarak tasarlanmış ön tamponlarıylakarşılıyor. Selefi Portofino’dan daha sportif karaktere sahip olan modelinkompakt boyutları ise onu hem performanslı bir GT hem de maksimum araç içikonforu barındıran keyifli bir otomobil haline getiriyor.