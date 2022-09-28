F1 Takımı McLaren, Singapur ve Japonya’da kripto temalı renk düzeniyle yarışacak

Dünyanın en hacimli kripto para borsalarından OKX, F1 pistlerine hızlı bir giriş yapıyor. Borsa, Formula 1’in köklü takımlarından McLaren ile bir ortaklık kurmuştu. Köklü F1 Takımı, OKX ile kurulan ortaklığı kutlamak için Singapur ve Japonya yarışlarında özel bir renk düzeniyle yer almaya karar verdi. Koltuğunda başarılı pilotlar Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in oturduğu MCL36'da McLaren’la özeşleşen turuncu renklerine ek olarak neon pembe kısımlar ve Cyberpunk esintili illüstrasyonlar da olacak. Yeni renk düzeni, global kripto para borsası OKX ve McLaren’ın “Future Mode” adlı ortak girişiminin bir ürünü olacak. Ayrıca Singapur ve Japonya yarışlarında McLaren’ın pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris’in yarış tulumlarında da güncellemeye gidilecek.

“McLaren ile çalışmak çok keyifliydi”

Araçlarının yeni renk düzeniyle alakalı açıklamalarda bulunan McLaren CEO’su Zak Brown, “OKX ile kurduğumuz ortaklığı bu canlı ve çarpıcı yeni renk düzenimizle kutlamaktan dolayı çok mutluyuz. Singapur ve Japonya yarışlarında bu renk düzeniyle yer alacağız. OKX ile daima sınırları zorlama ve ileri görüşlü olma konusunda oldukça benzeşiyoruz. Bu ortaklık doğrultusuna kurulan Future Mode girişimiyle değerlerimizi küresel ölçekte sergilemek için çaba göstereceğiz.” dedi.

McLaren araçlarının Singapur ve Japonya yarışlarındaki yeni renk düzeniyle ilgili görüşlerini aktaran OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique, “Bu yeni renk düzeninin hazırlanma sürecinde McLaren ile birlikte çalışmak çok keyifliydi. Bu yeni renk düzeni cesur teknolojilerin gelişine işaret ediyor. Araçta Cyberpunk tasarımıyla aslında Web 3’ün etkisini kutluyoruz. Aynı zamanda yer verdiğimiz tüm detaylarla OKX’in ve kripto piyasalarının uyumayan, 7/24 canlı kalan tarafını yansıtmaya çalıştık.” dedi.