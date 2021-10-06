Eylül ayında da satılan araç sayısı artmaya devam etti

sahibindex Vasıta raporuna göre Eylül ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. En çok 2015 ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların %31,3’ü 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların %24,9’u 50.001 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da Eylül ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken Volkswagen marka otomobiller oldu. Volkswagen’i Renault, BMW, Opel ve Ford takip etti.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 26 saniye olarak ölçüldü.

sahibinden.com’un Eylül ayı verilerine göre satılık otomobil ilanları üzerinden fiyatların %2 oranında arttığı görüldü.