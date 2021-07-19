Eurorepar Car Service’in Yaz Bakım Kampanyası Temmuz Ayında da Devam Ediyor!

Stellantis çatısı altında yer alan Groupe PSA’nın dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, sürücülerin tatil dönemi öncesinde güvenli bir şekilde seyahate çıkması için avantajlı yaz bakım kampanyasını Temmuz ayında da devam ettiriyor. Ay boyunca sürecek kampanya kapsamında, tüm marka ve modellerde %15’e varan parça ve işçilik indirimi geçerli oluyor. Bununla birlikte, check-up ve muayene öncesi kontrol hizmetleri de ücretsiz olarak otomobil severleri bekliyor.



Servis-bakım hizmeti 549 TL’den başlıyor

Eurorepar Car Service’in sürdürdüğü avantajlı Temmuz kampanyasında fiyatlar yine 549 TL’den başlıyor. Alanında uzman ekibiyle her marka ve yaştan aracın servis ve bakımlarını gerçekleştiren Eurorepar Car Service; yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydınlatma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor. Sürücülerin güvenli bir şekilde yola çıkabilmesi için periyodik bakımların güvenilir yerlerde yapılmasına dikkat çeken Eurorepar Car Service ayrıca, 2 yıl parça ve işçilik garantisi de sunuyor.