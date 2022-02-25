Euromaster Yakıt Tüketimini Düşürmek İçin Lastik ve Araç Bakımının Önemine Dikkat Çekiyor!

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde öneriler sunuyor. Bu kapsamda Euromaster’ın konusunda uzman yetkilileri, lastik ve araç bakımının yakıt tüketimini aşağı çekmede kritik bir rol oynadığını belirtirken, sürüş tarzını değiştirmenin de yakıt ibresinin hızla aşağıya inmesini engelleyebileceği tavsiyesinde bulunuyor.

“Yakıt tasarrufu lastik bakımıyla başlar”

Sürücülerin yakıt tasarrufu konusunda en son aklına gelebilecek lastik bakımının aslında en kritik noktalardan biri olduğuna dikkat çeken Euromaster uzmanları, lastik basıncının sürekli kontrol edilmesi gerekliliğine vurgu yaparken, “Düşük ya da yüksek lastik basıncı aracın yolla temas yüzeyini değiştireceği için yakıt tüketimini düşürmede olumsuz bir etkiye sahip. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için lastik basıncını düzenli olarak kontrol ederek, yakıt tasarrufuna olumlu etki edecek basınç değişimlerine erkenden müdahale edilebilir” açıklamasında bulundular. Ek olarak Euromaster yetkilileri lastik yuvarlanma direncinin yakıt tüketimini aşağı çekmede yüzde 20’ye varan oranlarda etkisi olduğunu belirtip, yuvarlanma direncinin düşük olduğu lastikleri seçmenin yakıt tüketimini azaltma konusunda olumlu etkileri olacağını belirtiyorlar. Lastik bakımının yanında yeni lastik seçimi yaparken de dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta olduğunu belirten Euromaster yetkilileri, “Lastiğinizi satın alırken öncelikle lastiğinizin yakıt verimliliğine dikkat edin. A sınıfı lastikleri almaya özen gösterin” uyarısıyla konuya dikkat çekiyorlar.

Yakıt tüketimini aşağı çekmede lastik havasında nitrojen kullanımının da etkili bir yöntem olduğunu belirten yetkililer, “Uygun hava basıncında şişirilmiş bir lastik, daha düşük yuvarlanma direnci gösterir. Daha düşük yuvarlanma direnci de daha az yakıt tüketimi anlamına gelir. Lastik basıncı düştüğünde yuvarlanma direnci artacağı için, sürtünmeden dolayı yakıt tüketimi de artar. Nitrojenle şişirilmiş lastiklerde basınç kaybı, hava ile şişirilmiş lastiklere göre 4 kat daha yavaştır. Bu da lastiklerin nitrojen gazı ile şişirildiğinde, daha uzun süre doğru basınç değerinde seyahat edileceği ve dolayısıyla daha az yakıt tüketileceği anlamına gelir” tavsiyesinde bulundu.

“Araç bakımı ve sürüş karakteri en az lastik bakımı kadar önemli”

Araçlara uzman ellerde ve doğru zamanda bakım yaptırmanın yakıt tüketimine olumlu katkıları olacağını belirten Euromaster yetkilileri, ayrıca sürüş karakterinin de düşük tüketim değerleri yakalamada önemli bir yeri olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili altın değerinde tavsiyelerde bulunan yetkililer, “Kirlenmiş yağ ve yakıt filtreleri motorun optimum şekilde çalışmasını engelleyeceği için yakıt tüketimini artıracaktır. Aracınızın filtrelerini yılda 1 kez değiştirilmesini öneriyoruz. Yıllık klima bakımı ile doğru çalışan klima sistemi araç motorunu zorlamadığı için yüksek yakıt tüketimini önler ve yakıt tasarrufu sağlar. Ayrıca bir diğer önemli uyarımızda sürücülerin sürüş karakterlerini değiştirmesi olacaktır. Daha sakin bir sürüş stili benimsemek, gaza ve frene sert dokunuşlar yapmamak, ani hızlanmadan kaçınmak çok daha uzun mesafeler kat etmenizi ve çok daha fazla yakıt ekonomisi yapmanızı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Euromaster’ın periyodik araç bakımları 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisiyle sunuluyor!

Euromaster, orijinal ekipman onaylı periyodik araç bakım hizmetiyle araçların yola güvenle çıkmasını sağlarken, yakıt tüketiminin düşmesine ve aynı zamanda çevreye olan olumsuz etkinin en aza indirilmesine katkıda bulunuyor. Euromaster’ın periyodik 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisiyle birlikte sunduğu bakım hizmetleri arasında; motor yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt filtresi ve triger kayışı değişimi yer alıyor. Euromaster hizmet noktalarında sunulan ücretsiz check up hizmeti ise araç arıza ve bakım gereksinimlerinin tespitine yardımcı oluyor. Binek otomobil, 4x4 ve kamyonet sınıfındaki her markaya verilen hizmet, aracın 11 önemli noktasının ücretsiz olarak kontrol edilmesini kapsıyor.

Euromaster Hakkında: Avrupa’daki yaygın dağıtım ağıyla araç bakım ve lastik uzmanı olarak bilinen Euromaster, her geçen yıl büyüyen markasıyla lastik ve araç bakımında Avrupa’da lider oyunculardan biri konumunda. Michelin Grubu çatısı altında tüm kurumsal müşterilere ve özel araç sahiplerine lastik ve araç bakım hizmeti sunan Euromaster, Türkiye’nin 54 ilindeki 154 servis noktasında müşteri odaklı hizmet veriyor.