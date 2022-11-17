Euromaster Uyarıyor: Kışa Bakımsız Yakalanmayın!

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 50 ilinde 150’den fazla servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç sahiplerini kışa ‘bakımsız’ yakalanmamaları için uyarıyor. Kış mevsimiyle oluşan zorlu yol koşullarına dikkat çeken Euromaster yetkilileri, kış şartlarında güvenli ve keyifli yolculuklar için araçların kışa hazır olması gerektiğini vurguluyorlar. Müşterilerinin yola sorunsuz ve güvenle devam etmesi için çalışan Euromaster, bu kapsamda check-up hizmetini de ücretsiz olarak sunuyor.

7 derecenin altında kış lastiği şart!

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğünde mutlaka kış lastiğine geçiş yapılması gerektiğine de işaret eden Euromaster yetkilileri, uygun olmayan lastiklerin kış şartlarında yol tutuş kaybı ve artan fren mesafesi gibi güvenlik sorunlarına yol açabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlara göre ayrıca mutlaka diş derinliklerinin de kış ayları öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor. Euromaster yetkilileri, araç sahiplerini ayrıca şu noktalara dikkat etmesi konusunda uyarıyor: “Yaz aylarında yapılan yolculuklarda sıcak hava etkeni aküler için özellikle zorlayıcıdır. Çünkü yüksek hava sıcaklığın, akülerin içindeki kimyasallara olan etkisi fazladır. Sıcak havalarda yapılan uzun yolculuklar da bu etkiyi daha da artırır. Kış aylarında zorlanan akülerde sorun yaşamamak adına akü testi mutlaka yaptırılmalıdır. Kış aylarında sorunsuz bir fren sistemine sahip olmak da ekstra önem arz ediyor. Islak zeminde lastiklerin performansı ile birlikte frenlerin düzgün şekilde çalışması da çok önemli olduğu için fren sisteminin mutlaka kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak kış şartlarında yolu daha görünür kılmak için silecek ve farlar büyük önem taşıyor. Mutlaka kontrol edilmesi gereken silecekler, gerekiyorsa değiştirilmeli. Farlar da aynı şekilde kontrol edilmeli ve gerekirse far ayarı yapılmalı.”

Euromaster’da check-up ücretsiz!

Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen, silecekler ve bir çok serviste sunulmayan fren hidroliği ve akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan Euromaster’ın check-up hizmeti, özellikle kış aylarında büyük önem taşıyan araç arızaları ve kaza risklerini en aza indiriyor. Euromaster’ın profesyonel ve müşteri odaklı yaklaşımı ile araç bakımlarını ihmal etmeyen Euromaster müşterileri, hem yola güvenle devam ediyor hem de ekonomik bütçelerle araç bakımlarını yaptırabiliyorlar.