Euromaster, Periyodik Araç Bakımı İçin Uyarıyor!

Konuyu değerlendiren Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean-Marc Penalba; “Araç fiyatlarının arttığı bu dönemde sahip olduğumuz araçlara uzman ellerde iyi bir bakım sunmak daha çok önem kazandı. Euromaster olarak; 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi sunduğumuz garantili periyodik araç bakım hizmetimizle arıza risklerini minimuma indirgerken, araçların daha verimli çalışmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca periyodik bakımların zamanında yapılması araçların kullanım ömrünün uzamasını sağlarken, yakıt tüketiminin de artmasının önüne geçiliyor” dedi.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, fark yaratan hizmetleriyle olası arıza ve kaza risklerini en aza indirmeyi, araçların da daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda olası arıza ve kaza risklerine karşın araçlarının periyodik bakımlarını aksatmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunan şirket, araçların özellikle kış aylarında meydana gelen zorlu koşullara hazırlanması gerektiğinin de altını çiziyor. TSE 12047 sertifikalı Türkiye’nin 20 ilinde 31 servis noktasıyla da garantisi devam eden araçlara bakım ve onarım hizmeti sağlayan şirket, üstelik bu hizmetini 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisiyle birlikte veriyor. Ayrıca Euromaster, sunduğu periyodik araç bakım hizmetiyle arıza risklerini minimuma indirgerken, araçların da daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor.

Orijinal ekipmanlarla aracınız güvende!

Euromaster hizmet noktalarındaki periyodik araç bakımı; orijinal ekipman onaylı Bosch markalı yedek parça ve Totalenergies motor yağları güvencesiyle sunuluyor. Yıllık ve kilometre bakımlarını kapsayan araç bakım hizmetleri arasında; motor yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt filtresi ve triger kayışı değişimi yer alıyor. Ücretsiz 11 nokta araç check-up hizmeti sırasında ise bir sorun tespit edilmesi halinde fren hidrolik sıvısı, fren diskleri, fren balatası gibi malzemelerin yenilenmesi de bakım kapsamında sunuluyor.

“Sahibi olduğumuz araçlara artık çok daha iyi bakmalıyız”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean-Marc Penalba, “Hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının arttığı bu dönemde sahip olduğumuz araçlara uzman ellerde iyi bir bakım sunmak daha çok önem kazandı. Euromaster olarak marka ve model farkı gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi sunduğumuz garantili periyodik araç bakım hizmetimizle arıza risklerini minimuma indirgerken, araçların da daha verimli çalışmasına katkı sağlıyoruz. Bunun yanında periyodik bakımların zamanında yapılması araçların kullanım ömrünün uzamasını sağlarken, yakıt tüketiminin de artmasının önüne geçiliyor. Ayrıca ücretsiz 11 nokta check up hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının güvenliği hakkında sürücülere bilgi veriyoruz hem de araçların bakım-değişim gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Euromaster’ın avantajlı periyodik bakım hizmetinden ve ücretsiz check up desteğinden faydalanmak için, servis yoğunluğunun dikkate alınması ve sıra bekleme ihtimalini ortadan kaldırmak adına, web sitesi üzerinden ilgili Euromaster servis noktası için randevu alınması tavsiye ediliyor.