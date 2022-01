En Zorlu Yarış Dakar 2022 Tamamlandı

Motor sporlarının zorluk derecesi en yüksek yarışı Dakar Rallisi on ikinci ve son etabın ardından sona erdi. Otomobil kategorisinde rallinin ilk gününden itibaren liderlik koltuğunu bırakmayan Nasser Al-Attiyah şampiyonluğa ulaşırken, Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi ,9. Kez şampiyon Sebastien Loeb yeni co-pilotu ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Suudi Arabistan’dan yarışa katılan Yazeed Al Rajhi podyumun son basamağında yer alarak yerel kahraman ilan edildi.

Motosiklet kategorisinde Sam Sunderland yarış boyunca imza attığı başarılı performansını şampiyonlukla süslemeyi başardı. İlk gün motosiklet sürücülerinin navigasyon sorunu yaşayıp zaman kaybetmeleri ile birlikte avantajı yakalayan Sunderland, kalan günleri güvenli tempoda geçerek birinciliği elde etmiş oldu. İkinciliği Motul sponsorluğunda yarışan Monster Energy Honda takımının iddialı pilotu Pablo Quintanilla kazanırken, Matthias Walkner Dakar 2022'den üçüncülük ünvanı ile ayrıldı.

Hafif prototip kategorisinde şampiyonluğa Francisco Lopez Contardo ulaşırken, kamyon kategorisi alışıldığı üzere Kamaz Master dominasyonu ile tamamlandı. Geçen senenin şampiyonu Dmitry Sotnikov Dakar 2022'de de şampiyonluğa ulaşırken, Eduard Nikolaev ikinci, Anton Shibalov üçüncü oldu ve kamyon kategorisi podyumunu Kamaz sürücüleri domine etmiş oldu. Quad kategorisini ilk sırada tamamlayan isim Alexandre Giroud olurken SSV kategorisini yine Motul desteği ile yarışan Austin Jones kazandı.

Dakar 2022’nin hikayesini yine onlar yazdı!

Yarışın hikayesinin yazıldığı kategori, bu sene de Motul’ün ismini verdiği Original By Motul kategorisi oldu. 144 motosiklet sürücüsünün fabrika ya da özel takım desteği olmadan, mekanikersiz yarışarak 14 günü tamamlamak zorunda olduğu bu kategoride sürücüler sadece Motul’ün kendileri için hazırladığı Original By Motul kutularının içindeki malzemeleri kullanarak motosikletlerinin tamir ve bakımını gerçekleştirdiler. Zorlu Original By Motul kategorisinin 2022 galibi Arunas Gelazninkas oldu. Ancak şampiyonluktan çok yarışı bitirebilmek üzerine kurgulanmış bu kategoride sürücüler bu sene de birbirlerine finişe kadar yardım ederek büyük bir centilmenlik örneği gösterdiler.

MOTUL laboratuvarı tüm yarışçılara destek oldu.

Motul’ün, içerisinde madeni yağ analizi yapılabilen laboratuvarı olan mobil Racing-Lab tırı yarış boyunca sürücüleri takip etti. Ücretsiz analizlerde motordan alınan yağda su ya da yabancı madde olup olmadığı gibi sonuçlara bakıldı ve motorun performans değerleri ve olası riskler sürücülerle paylaşıldı. Motul ekibi ayrıca motosiklet bakım ve temizlik ürünlerinden oluşan Mc Care serisini Original By Motul kategorisinde yarışan sürücülere ücretsiz olarak temin etti. İçerisinde basit tamir kitleri ile sürücülerin kişisel eşyalarının bulunduğu Original By Motul kutuları bu kategoride yarışan sürücüler için Motul tarafından 14 gün ve 8.700 km boyunca taşındı.

Motor sporları sezonu daha yeni başlıyor.

Motul, tüm Dünya’da motor sporları organizasyonlarında boy göstermeye; takımları ve sporcuları desteklemeye devam ediyor. Dakar Rally ile başlayan 2022 sezonunda Moto GP, World SBK, LeMans24 Saat gibi daha bir çok heyecanlı ve mücadeleci seri bizleri bekliyor. Gelişmeler ve motor sporları dünyasından haberler için Motul Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve Motul mobil uygulamasını indirmeyi unutmayın.