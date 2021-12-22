Dövizdeki düşüş sonrası Nissan'dan fiyat indirimi

Döviz kurunda düşüşün ardından otomotiv şirketleri fiyatlarını gözden geçirme kararı aldı. İlk başta Citroen, Opel ve Peugeot fiyatlarını indiren markalar arasında yer aldı. Diğer markalar ise fiyat listelerini güncellemeye başladı. Uzmanlar sıfır otomobil bulmanın zor olduğunu bulunması halinde ise yüzde 5-10 arasında daha ucuza alınabileceğini belirtti.

LİSTELER YENİDEN DÜZENLENDİ

Opel, Citroen ve Peugeot fiyatlarını ilk indiren ve fiyat listesine yansıtan markalardan oldu. Bazı markalar fiyat listelerini aynen tutarken Renault, Dacia BMW, Nissan gibi markalar fiyat listelerini güncelleyerek web sitelerine yükleme aşamasına geçti.

Opel Corsa 1.2 motor manuel vites 359 bin 900 lira, Citroen'in en ucuz otomobili C3 1.2 manuel vites 332 bin liradan indirimli olarak satışa sunuldu.

NISSAN'DAKİ SON FİYAT LİSTESİ

RENAULT: FİYATLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM OLACAK

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, fiyatlarda ortalama yüzde 20'lik bir indirim olacağını belirterek, "Renault Mais olarak, piyasa koşulları çerçevesinde tüketici faydasını gözeten fiyat politikalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda gevşeyen döviz kurlarıyla birlikte fiyat listelerimizde güncelleme çalışmalarına başladık.

Kurda stabilizasyonun sağlanmasıyla Renault ve Dacia markalarımızda ortalama yüzde 20 indirim gerçekleştirmeyi planladığımız güncel fiyat listemizi en kısa sürede paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

HYUNDAI DE RAKAMLARI İNDİRDİ

Hyundai'dan yapılan açıklamada, internet sitesinde yer alan fiyatlarda güncelleme yapıldığı ve aralık başında duyurulan fiyat listesine geri dönüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ayrıca yüzde 50'lik ÖTV dilimine geri dönen modellerin bulunduğu aktarıldı.

Citroen'den yapılan açıklamada da model bazında değişmekle birlikte araç fiyatlarında ortalamada yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Peugeot'da da fiyat güncelleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.