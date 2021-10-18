Dikkat! Otomobillere kur zammı geliyor

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam oranının Ocak 2022’ye kadar kademli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği söyleniyor.

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokarak, fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı ekleyecek. Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre son 4 yılda otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 200’ü geçmiş durumda. Sadece ocak ayından bu yana fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde arttı.

Ağustos ayında hükümetin ÖTV matrahlarında güncellemeye gitmesi ile fiyatlarda indirim gündeme gelmişti. Yüzde 50 ÖTV dilimine girmeyi başaran modellerde indirim oranı 60 bin TL’ye kadar çıkıyordu. Ancak, tüketici çip krizi nedeniyle bu indirimlerin avantajını yakalayamadan yeni zamlar gündeme geldi.

"Kur artınca zam kaçınılmaz oluyor"

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ister ithalatçı ister yerli üretici olsun, vergi ve faizlerin yanı sıra sektörü en olumsuz etkileyen parametrelerden birinin döviz kuru olduğunu vurgulayarak, “Markalar kur artışını hemen birebir yansıtmıyorlar. Ancak ay sonu geldiğinde, kurdaki yükselişle artan maliyetler katlanılamaz seviyeye geldiğinde, zam da kaçınılmaz oluyor. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, markalar o günkü stratejisi, stoğu ve pazar payı hedefine bağlı olarak farklı oranlarda fiyatları güncelliyor” diye konuştu.

"Vergi yükü, çarpan etkisi yapıyor"

Artan fiyatlar ile matrah değişiminin söz konusu olduğunu ve bazı modellerde fiyatların bir anda sıçradığını ifade eden Erce, “Fiyatlardaki küçük değişimler nedeniyle bir model yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80’e çıktığında fiyat bir anda 60 bin TL’ye yakın artıyor. Yani sadece kur artışı kaynaklı zam değil vergi yükü de ekleniyor ve çarpan etkisi yapıyor” dedi.