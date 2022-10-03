Continental’den sürdürülebilir toplu taşıma için 3 yeni lastik çözümü

Continental, şehir içi yolcu ve yük taşımacılığı alanında daha fazla sürdürülebilirliğin gerekli olduğuna inanıyor. Özellikle şehir içi yolcu ve yük taşımacılığına olan talebin devam etmesi nedeniyle trafiğe çıkan elektrikli şehir içi otobüs sayısı da her geçen gün artıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’ne (ACEA) göre, Avrupa Birliği’nde yeni trafiğe çıkan elektrikli otobüs sayısı 2021 yılında ciddi anlamda artarak pazar payını yüzde 10,6'ya yükseldi. Aynı dönemde, elektrikli otobüsler Avrupa Birliği’nde yeni otobüs tescillerinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyordu. Pazar araştırmalarına göre, 2021- 2025 arasında elektrikli otobüs kullanımında yıllık yüzde 35'e varan büyüme oranları bekleniyor.

Daha sürdürülebilir toplu taşıma için tasarlanan Conti Urban Şehir içi elektrikli otobüs ve kargo araçları için tasarlanan Continental’in sürdürülebilir konsept lastiği Conti Urban, 2022 IAA Taşımacılık Fuarı’nda dünya prömiyerini kutladı. Karayolu için onaylanmış olan bu konsept lastiği, yaklaşık yüzde 50 civarında yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş ham madde içeriyor. Kullanılan tüm malzemeler yakın gelecekte seri üretimde de kullanılabilir. Conti Urban lastiğinin sırtı; kolza yağı, pirinç kabuğu küllerinden elde edilen silika ve Continental ve Alman uluslararası işbirliği kurumu (GIZ) ortak projesiyle tedarik edilen doğal kauçuk gibi, yüzde 68 oranında yenilenebilir malzemeler içeriyor. Lastik kaplandığında, yani karkas yepyeni bir sırta sahip olduğunda, yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş ham maddelerin payı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. 2050 yılına kadar lastik ürünlerini yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi taahhüt eden Continental, tüm tedarik zincirlerinde tam bir iklim nötrlüğü sağlamayı hedefliyor.

Treylerler için elektrikli çeker aks lastiği

Continental, 2022 IAA Taşımacılık Fuarı’nda özel bir treylerin elektrikli çeker aksı için bir lastik prototipini de görücüye çıkardı. Fuarda elektrikli yarı römork konseptini tanıtan Trailer Dynamics'in özel geliştirme ortağı olan Continental, yeni prototipiyle yepyeni bir lastik segmentini de temsil ediyor. Bu prototipin son derece sağlam sırt profili, çekiş gücünü artıran derin kılcal kanalları sayesinde lastik ömrü boyunca yüksek performans sağlıyor. Ayrıca özel sırt hamuru, çekiş ve kilometre performansı arasında iyi bir denge kuruyor. Conti EcoPlus HT3 + deseninden esinlenen ve kara yolu onayı alınmış olan bu prototip, halen Trailer Dynamics ile iş birliği içinde test aşamasında. Seri üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor. Trailer Dynamics'ten eMega Liner elektrikli çeker aksı, içten yanmalı motorlu semi treyler çekiciyi anında hibrit bir araca dönüştürüyor; böylece elektrikli treylerin dizel tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını üretici verilerine göre en az yüzde 20 oranında azaltıyor.

Conti EfficientPro Gen 3+: Yakıt maliyetini yıllık 300 bin euro azaltıyor

Conti EfficientPro Gen 3+, Continental'in kamyon orijinal ekipman pazarında bilinen uzun mesafe lastiğinin yeni ve güncellenmiş modeli olarak öne çıkıyor. Daha fazla geliştirmenin odak noktasını ise yuvarlanma direncini ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi ile karbondioksit emisyonlarını en aza indirmek oluşturuyor. Araç enerji tüketimini hesaplamak için standart bir yöntem olan kurum içi VECTO hesaplamaları, her biri yılda ortalama 120 bin kilometre yol kat eden 500 araçtan oluşan orta büyüklükte bir filoda Conti EfficientPro Gen3+ lastiğinin 465 metrik tona kadar karbondioksit emisyonundan tasarruf sağlayabileceğini ve selefine kıyasla yakıt maliyetlerini yıllık yaklaşık 300 bin euro azaltabileceğini ortaya koydu.