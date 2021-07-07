CITROËN TİCARİ ARAÇLARDA SIFIR FAİZLİ KREDİ AVANTAJI TEMMUZ’DA DA DEVAM EDİYOR!

Citroën; şık ve işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve konforu ile fark yaratan ticari araç ürün yelpazesi için en özel alım fırsatlarını Temmuz ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor. Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modellerini de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor. Kredi kampanyalarıyla birlikte; konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyen 140 HP gücündeki Citroën Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.