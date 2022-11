Chery, ICQCC Ödülleri’ni 5 Yıl Üst Üste Kazandı!

Küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olarak Chery, 2001 yılından günümüze uluslararası pazarlarda varlığını güçlendirirken, bu süreçte, Çin haricinde dünya çapında 5 Ar-Ge merkezi, 10 fabrika ve 1.500 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası oluşturmayı başardı. Dünya çapında yüz milyonlarca izleyicinin ilgi odağı olan Katar 2022 Dünya Kupası’nın sponsorları arasında yer alan Chery, uluslararası bir marka olarak yatırımlarının ve çalışmalarının karşılığını yeni ödüller ile taçlandırıyor. Chery, üstün kalitesiyle beş yıl üst üste, Kalite Olimpiyatları olarak bilinen Uluslararası Kalite Kontrol Çemberleri Konvansiyonu’nda (ICQCC) altın madalya kazandı.

5 yıl üst üste kazanılan kalite ödülü tesadüf değil!

Kaliteyi her zaman şirketin önceliği olarak gören Chery, ürün planlama, tasarım ve geliştirme, tedarikçi yönetimi, imalat, pazarlama hizmeti ve sistem kalitesini kapsayan Chery Küresel Kalite Yönetim Sistemi’ni kurdu. Bu bağlamda Chery’nin kalite yönetim sisteminin önemli bir parçası olarak, tüm departmanları kapsayan Chery QC Ekibi hayata geçirildi. Bu ekip sürekli olarak zorluk seviyesini artırarak tüm aracın kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor. Her yeni platform modeline uygulanan, 24 farklı yol koşulunu ve yaklaşık 2 milyon kilometreyi kapsayan 30’dan fazla testler sonucunda Chery, bu bağlamda küresel sıcaklık, nem, yakıt kalitesi, korozyon, ışık, yağmur, toz ve diğer ortamlara maruz kalma ile ilgili uyarlanabilir bir doğrulama sistemiyle ön plana çıkıyor. Şirket, geliştirdiği araçlar için yıl boyunca tüm dünyada keskin soğuk ve kavurucu sıcak gibi zorlu koşullarda testler yapıyor. Her ürünün bu zorlu testleri tamamlaması gerekiyor.

Chery’nin satış hacmi 10 milyon adeti aştı!

Chery, binek araç ihracatında üst üste 19 yıldır Çinli markalar arasında ilk sırada yer almakla kalmıyor, aynı zamanda yıllık ihracat hacmi 200.000’i aşan ilk Çinli otomobil markası olarak da öne çıkıyor. Chery, bugüne kadar ürünlerini dünya çapında 80’den fazla ülke ve bölgeye ihraç etti. Ayrıca kümülatif satış hacmi 10 milyon adeti aşan Chery’nin, 2,1 milyonun üzerinde aracı da denizaşırı ülkelerde satıldı. Chery’nin 20 yıldan uzun bir süre önce ilk ürününü ihraç etmesi, Chery’nin denizaşırı yolculuğunun başlangıcını işaret ediyor. Chery, yükselen satış performansıyla şimdiden Ortadoğu bölgesinin en popüler otomobil markası haline gelmeyi başardı. Chery özellikle Katar’da hem satış hem de itibar açısından iki kat büyüme kaydetti. “Yılın En İyisi” ödülünü kazanan bir dizi modele ek olarak, TIGGO 8 PRO MAX, otomobil endüstrisinin önde gelen basın mensupları tarafından “Katar’da otomobil pazarına giriş yapan yeni bir devrim” olarak değerlendirilen “En Akıllı Öncü SUV” unvanını kazandı. Bugün gelinen noktada Chery, Katar 2022 Dünya Kupası’nın da sponsoru olarak üstün kalitesini, uluslararası marka imajını güçlendirmeye ve dünya çapında bir marka olma kurumsal vizyonunu gerçekleştirme sürecine ivme kazandırıyor.