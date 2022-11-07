bp istasyonlarından Castrol ürünlerini alanlara toplam 160 bin TL değerinde akaryakıt

bp, yenilenen hedefleri doğrultusunda tüm operasyonlarını entegre bir yapı üzerine kurma çalışmaları sonucunda dünya çapındaki ürün ve servislerini, yerel dokunuşlarla müşterilerine ulaştırıyor. Bu kapsamda dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol ile gerçekleştirdiği kampanya, araçlarının performanslarını uzun süreler boyunca ilk günkü gibi sürdürmek için Castrol madeni yağlarına güvenen sürücülere toplamda 160 bin TL’lik akaryakıt desteği sağlıyor. 31 Aralık 2022’de sona erecek kampanya boyunca bp istasyonlarından Castrol EDGE, Castrol MAGNATEC ve Castrol GTX ürünlerinden alan 111 katılımcı, toplam 160 bin TL akaryakıt değerinde bp Club Card puanı kazanma şansına sahip oluyor.

Kampanya Türkiye genelindeki tüm bp akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak. Katılımcılar, bp istasyonlarından satın aldıkları Castrol EDGE, Castrol MAGNATEC ve Castrol GTX ürünlerinin kapaklarının içinde yer alan özgün katılım şifresini ad, soyadı, adres ve cep telefon bilgileri ile www.expressfirsati.com internet sayfasında yer alan kampanya katılım formuna girecek. Sonrasında cep telefonlarına gönderilen aktivasyon kodunu internet sayfasında belirlenen alana yazarak her şifre için hak ettikleri oranda çekiliş hakkına sahip olacak.

Yapılacak çekiliş sonrasında 1 kişiye 10 bin TL, 10 kişiye 5 bin TL, 100 kişiye de bin TL, toplamda 160 bin TL değerinde, bp istasyonlarında geçerli ve sadece akaryakıt alımında kullanılabilecek bp Club Card akaryakıt puan ikramiyesi verilecek. bp Club Card akaryakıt puan ikramiyesi, talihlilerin sistemde kayıtlı bp Club Cardlarına yüklenecek ve bp istasyonlarında akaryakıt (benzin, dizel ve otogaz) alımlarında talihlilerin kartları üzerinden kullandırılacak.