Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi 3. Ayak Yarışlarını Tamamladı

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç sporcuları desteklemek ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek amacıyla kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımı olarak mücadele ediyor.

Hollanda’nın Zandvoort Pisti’nde gerçekleşen sezonun 3. ayağının ilk yarışında Cem Bölükbaşı mücadele sırasında rakibi ile yaşadığı temas sonrası, hasar alan otomobili ile sıra kaybetti ancak Berkay Besler ile birlikte PRO-AM kategorisini 5’inci, genel klasmanı ise 14’üncü sırada tamamlamayı başardı. Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi ise günün ilk yarışını PRO-AM kategorisinde 11’inci, genel klasmanda ise 25’inci sırada bitirdi.

İkinci yarıştan önce teknik ekibin kısa sürede onardığı otomobil ile Cem-Berkay ikilisi PRO-AM kategorisinde 6’ıncı, genel klasmanda ise 14’üncü olurken, Yağız-Hasan ikilisi Hasan'ın yoldan çıkması ve aracın hasar alması nedeni ile mücadeleyi tamamlayamasalar da yarışın yüzde 75’ini bitirmeyi başardıkları için kategorilerinde 12’inci, genel klasmanda ise 34’üncü sırada yer aldılar.

GT4 Avrupa Serisi’nin 4. Ayak yarışları Belçika’nın Spa-Francorchamps Pisti’nde 28-31 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.