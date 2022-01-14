BORUSAN CAT, KİRALAMADA MÜKEMMELLİK SERTİFİKASYON PROGRAMI’NDA ALTIN SEVİYESİNE ULAŞTI

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, 32 ayrı kriterden oluşan, Caterpillar’ın kiralama işini daha mükemmel şekilde yönetebilmek için kendi distribütörlerini değerlendirdiği Kiralamada Mükemmellik Sertifikasyon Programı’nda altın seviyesine ulaştı.

2021 yılında yapılan sıkı çalışmaların değerlendirildiği program süreçlerin, prosedürlerin ve politikaların standartlaştırılması için tasarlandı. Başvuruları son derece titiz bir süreçten geçirerek incelenen program kapsamında ürünün bulunabilirliği, fiyatı, operasyonel mükemmellik, müşteri artışı gibi pek çok kriter değerlendiriliyor.

Kiralamada Mükemmellik Sertifikasyon Programı’nda 100 üzerinden 96 puan ile Gold seviyesine ulaşan Borusan Cat, Caterpillar’ın doğru satın alma, doğru kiralama ve doğru satış modelleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak müşterilerine en kaliteli hizmeti ve deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Program kapsamında 2021 yılında altın seviyesine ulaşan Borusan Cat, önceki yıllarda iki kez gümüş, bir kez de altın almıştı.