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BMW i4 seri üretim öncesinde kış testlerine devam ediyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, markanın karakteristik özelliklerini koruyan en yeni elektrikli modeli BMW i4’ü adım adım seri üretime taşıyor. BMW’nin i3’ten sonra tamamen elektrikli olarak geliştirdiği ve ürettiği ikinci modeli olan BMW i4, benzersiz sürüş dinamiklerini, sportif hissi, zarif tasarımı, birinci sınıf kaliteyi ve dört kapılı bir Gran Coupé'nin geniş konfor ve işlevselliklerini bir arada sunacak.

BMW i4 seri üretim öncesinde kış testlerine devam ediyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, markanın karakteristik özelliklerini koruyan en yeni elektrikli modeli BMW i4’ü adım adım seri üretime taşıyor. BMW’nin i3’ten sonra tamamen elektrikli olarak geliştirdiği ve ürettiği ikinci modeli olan BMW i4, benzersiz sürüş dinamiklerini, sportif hissi, zarif tasarımı, birinci sınıf kaliteyi ve dört kapılı bir Gran Coupé'nin geniş konfor ve işlevselliklerini bir arada sunacak.

07 Aralık 2019 Cumartesi 11:10
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BMW i4 seri üretim öncesinde kış testlerine devam ediyor

Batarya teknolojisindeki en son yenilikleri içeren beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi ile donatılan BMW i4 sahip olduğu sportif özelliklerle yeni standartlar belirlerken, 600 kilometreye kadar menzil sunmayı hedefliyor. 2021 yılında yollarla buluşması hedeflenen BMW i4’ün üretimi Münih'teki ana fabrikada gerçekleştirilecek.

2023’e Kadar 25 Yeni Elektrikli Model

2023 yılına kadar, 25 elektrikli modeli yollarla buluşturmayı hedefleyen BMW Group, bu hedefteki en önemli temsilcilerinden biri olan BMW i4'ü bataryaların en çok zorlandığı kış koşullarında zorlu testlere tabi tutuyor. Tamamen sıfırdan geliştirilen elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı bataryaları kapsayan 5. Nesil BMW eDrive teknolojisi BMW i4’ün yanı sıra, BMW iX3 ve BMW iNEXT’te de görev alacak. BMW i4 için geliştirilen elektrik motoru, yaklaşık 530 bg maksimum güce sahip. Ürettiği bu yüksek güç ile 8 silindirli motora sahip bir BMW modeli kadar yüksek performans sunmaya hazırlanan BMW i4, sürüş karakteriyle de markanın geçmişine sadık kalacak. 550 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 80 kWh enerji potansiyelindeki yeni yüksek voltajlı batarya BMW i4'e yaklaşık 600 kilometrelik bir menzil kazandıracak. 150 kW'a kadar şarj kapasitesi sunan bu bataryalar yaklaşık 35 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj edilebilecek. Bu da 6 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşmasını sağlayacak.

0-100 km/s 4 saniye

BMW i markasının ilk Gran Coupé'si olmaya hazırlanan BMW i4 etkileyici performans özellikleriyle de öne çıkıyor. BMW i4, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4.0 saniyede gerçekleştirirken 200 km/s’nin üzerinde son hıza ulaşabilecek. Esnek bir araç mimarisi üzerine inşa edilen yeni modelde de yine zeminde ve aracın ağırlık merkezini en alt seviyeye taşıyan yüksek voltajlı bataryalar, 4 kapılı coupé'nin karakteristik oranlarının korunmasını sağlıyor. Dinamik olarak uzatılmış çizgiler ve hassas bir yüzey tasarımı, aerodinamik olarak optimize edilmiş dış özellikler ve BMW i'ye özgü sürdürülebilirlik vurgulamaları öne çıkıyor. Arkadaki yolcular için yüksek giriş ve çıkış konforu sunan geniş, değişken bir iç mekân, hem günlük yolculuklar hem de uzun mesafeli yolculuklar için tasarlandı.

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