Balıkesir Uludağ Turizm, Mercedes-Benz Türk’ten 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 satın aldı

Müşteri odaklı çalışma ilkesi ile 50 yıldır şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren Balıkesir Uludağ Turizm, araç filosuna yatırım yapmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Mercedes-Benz yıldızına sahip araçlara filosunda yer veren firma, son olarak Mercedes-Benz Türk’ten 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 satın aldı.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin kredi desteği ile Mercedes-Benz Türk Bayisi Has Otomotiv tarafından satış işlemleri yapılan araçların teslimatı için 16 Ağustos 2022 tarihinde bir tören düzenlendi. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat töreninde araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ve Has Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Soner Balaban tarafından, Balıkesir Uludağ Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Şengörenoğlu ve F. Tağmaç Şengörenoğlu ile Balıkesir Uludağ Turizm İşletme Müdürü Altay Ermin’e teslim edildi.

Balıkesir Uludağ Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Tağmaç Şengörenoğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “50 yılı aşkın süredir şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alıyoruz. Sektörün köklü firmalarından biri olan Balıkesir Uludağ Turizm olarak, müşterilerimizin beklentilerine en üst düzeyde cevap verebilmek için yatırımlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin güvenliği ve konforunun belirleyicisi olan araçlarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Teslim aldığımız araçların tüm koltuklarında yer alan üç noktalı emniyet kemerleri sayesinde yolcularımızın daha güvenli yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Güvenlik özellikleri, verim, konfor ve bayi ilişkileri nedeniyle tercih ettiğimiz yeni araçlarımızla müşterilerimizin memnuniyet oranını daha da fazla artıracağımıza yönelik inancımız tam.”

Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ise, “Müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip Balıkesir Uludağ Turizm firması ile uzun yıllardır güçlü bir iş birliğine sahibiz. Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün önde gelen markalarından biri olan firma, bugün gerçekleştirilen teslimatla birlikte Mercedes-Benz Türk’ten 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 model otobüsü filosuna ekledi. Balıkesir Uludağ Turizm ile uzun yıllardır süren güçlü iş birliğimizin gelecekte de büyüyerek devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da şunları söyledi: “Balıkesir Uludağ Turizm firmamıza yeni araçlarını teslim ettiğimiz için çok mutluyuz. Şirket olarak, her zaman daha iyisini sunmak hedefi ile faaliyetlerimizi sürdürüyor ve her geçen gün müşterilerimize daha gelişmiş araçlar sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Uzun yıllardır şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Balıkesir Uludağ Turizm firması da 5 adet Mercedes-Benz Tourismo’yu araç filosuna eklemeye karar verdi. Müşterilerimizin araçlarımıza gösterdiği yoğun ilgi bizim en önemli motivasyon kaynağımız. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın üretim bantlarından henüz inen 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1’i teslim alan Balıkesir Uludağ Turizm’e son teknoloji ile donatılan araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Türk’ten Türkiye’de bir ilk

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği son teknolojiye sahip seyahat otobüsleri ile uzun yıllardır pazardaki öncü konumunu koruyan Mercedes-Benz Türk, seyahat otobüslerindeki tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerleri kullanan Türkiye’deki ilk marka oldu.

Mercedes-Benz Türk, Ağustos ayından itibaren tüm Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinin yolcu koltuklarını üç noktalı emniyet kemerleri ile üretim bantlarından indirmeye başladı. Marka, standart donanım olarak sunmaya başladığı üç noktalı emniyet kemerleri ile güvenlikte çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Söz konusu emniyet kemerlerinin kullanımı ile olası bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azaltılması hedeflenerek seyahatler daha güvenli hale gelebiliyor.

Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre; sadece sürücü, host/hostes ve bazı yolcu koltukları için üç noktalı emniyet kemerleri zorunlu olmasına rağmen Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinin tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerlerini standart donanım olarak sunarak güvenlik standartlarını yasal gerekliliklerin de üzerine yükseltmiş oldu.