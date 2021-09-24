Bakan Varank, yerli otomobil fiyatına ilişkin sinyal verdi: Pahalı olacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil TOGG standında açıklamalarda bulundu.

Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" diye konuştu.

'Otonom özellikleri var ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait'

Bakan Varank, "Otomotiv endüstrisindeki değişimi biz daha erken görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlatmıştık. O projede planlandığı şekilde gidiyor. Bundan memnunuz" dedi.

TOGG, tarafından tasarlanan ve ilk kez TEKNOFEST'te kamuoyu ile buluşan aracın üretimine ilişkin süreçlerin planladığı şekilde devam ettiğini belirten Varank, bu proje ile dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevap verdiğini söyledi.

'Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz'

Bakan Varank, TOGG'u milli bir proje olarak gördüklerini ve bunu siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydederek "Türkiye yılda 2 milyon otomobil ürüten bir ülke. Bu sene Türkiye'de 750 bin araç satılması öngörülüyor. 2 milyon araç üreten bir Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması lazım. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin otomobili ile yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobiline yönelik üretim yapma kabiliyetini kazanıyor" ifadesini kullandı.

'Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak'

Araçların 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" dedi.

Bu açıklama üzerine yerli otomobilin pahalı olacağı fikri güçlendi.