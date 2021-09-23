Bakan Varank'tan elektrikli araçlarda ÖTV zammı açıklaması

Hatırlanacak olursa bu yılın başında elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları artırılmıştı. En fazla artış, motor gücü 120 kW'ı geçen araçlardaki ÖTV'nin yüzde 15'ten yüzde 60'a çıkarılması olmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bu konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"ÖTV artışı lüks otomobillere yönelikti"

TEKNOFEST 2021'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) standında konuşma yapan Varank, ilk olarak yerli otomobille ilgili konuşarak fiyatının henüz belli olmadığını, ancak kendi sınıfındaki araçlar ile yarışır düzeyde olacağını belirtti. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV zammına da değinen Varank, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oradaki hamle ithal lüks otomobillere yönelikti. Çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlar ile Türkiye'ye getirmeye çalışanlar oldu. Ona yönelik bir hamleydi. Vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarına göre, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz.

KDV olsun ÖTV olsun ihtiyaç olduğunda indirimler yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ne sektörün önünü kapamak istiyor, ne de çok fazla lüks ve ithal otomobillerin Türkiye'de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki döneme yönelik çalışmalar yürütülüyor."

TOGG daha önceki açıklamalarında C-SUV'un arkadan itişli versiyonunun 200 beygir (149 kW), dört tekerlekten çekişli versiyonunun da 400 beygir (298 kW) güce sahip olacağını belirtmişti. Dolayısıyla mevcut düzenleme kapsamında TOGG'un da yüzde 60 ÖTV dilimine gireceğini söylemek mümkün.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de 2021 Ocak-Ağustos döneminde 1.196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Ülkemizde satılan bazı elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları şöyle: