Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı

26 Eylül’e kadar sürecek fuarda, ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez tanıtılacak motosiklet ve scooterları “www.odd.org.tr/autoshow2021” internet adresinden 24 saat ücretsiz olarak inceleyebiliyor.

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün yazısı:

35 markanın 250’yi aşkın modelinin yer alacağı dijital Autoshow fuarı, telefon, tablet gibi tüm teknolojik cihazlarda uygulama indirmeden gezilebiliyor.

80. YILA ÖZEL VERSİYONLAR

Jeep, Autoshow Mobility Fuarı’nda yerini aldı. 80 yaşındaki marka, köklerine sadık kalınarak tasarlanan online standında; Wrangler’ın yanı sıra küçük SUV Renegade ve Haziran ayında Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Compass’ın 80. Yıl özel versiyonunu sergiliyor.

FUARA ÖZEL VİTARA HİBRİT KREDİSİ

Suzuki, Autoshow Mobility 2021’e özel sunduğu kredi kampanyasıyla tüketicisine ayrıcalıklar sağlıyor. Ay boyunca geçerli olacak kampanyayla birlikte, Vitara Hibrit, 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faizli kredi avantajıyla kullanıcılara sunuluyor.

STANDININ MERKEZİNDE CİTY VAR

Honda, Autoshow’daki sanal standının merkezine, geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu City modelini koymuş. “Elegance” ve “Executive” donanım seçenekleri, 1.5 lt (121 beygirlik) benzinli motorla satışa sunulan City, fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

MACH-E VE BRONCO'YU TANITIYOR

Ford, “Autoshow 2021 Mobility” fuarında tamamen elektrikli “Mustang Mach-E”, elektrikli “E-Transit”, yeni “Bronco” gibi modellerini otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Ford, ayrıca Kuga, Puma ve Ecosport’un “ST-Line” versiyonlarını, Focus’u ve Ranger’ın “Wildtrak” ile “Raptor” versiyonlarını da sergiliyor.

HEYECAN VEREN MARKALAR

Borusan Otomotiv, 14-26 Eylül’de otomobil tutkunlarının ziyaretine açılan Autoshow Mobility 2021’de, BMW, MINI, BMW Motorrad, Jaguar ve Land Rover markalarının en yeni modellerini sergiliyor. Borusan Otomotiv, fuarda 37 otomobil ve 14 motosiklet ile yer alıyor.

Borusan, BMW’nin elektrikli mobilitedeki yeni amiral gemisi “iX”i de fuarda ilk kez sergiliyor. Ayrıca elektrikli iX’in yanı sıra, yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe’nin de ilk gösterimini yapacak olan Borusan Otomotiv, her iki modeli de yılın son aylarında Türkiye’de yollara çıkaracak. 2022 yılında ülkemizde satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli BMW i4 de Autoshow 2021 Mobility’de yerini alan çarpıcı modeller arasında.