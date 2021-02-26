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Audi, ilk resmi Formula E’de şampiyonluk peşinde

Bu yıl ilk kez Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)’nın resmi şampiyonası olarak gerçekleşecek olan Formula E’de Audi Fabrika Takımı, şampiyonluk hedefliyor. 26-27 Şubat’ta Diriyah’ta gerçekleşecek serinin ilk yarışında Audi Sport ABT Schaeffler adına Lucas di Grassi ve René Rast mücadele edecek.

Otovitrin 26.02.2021, 11:25
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Audi, ilk resmi Formula E’de şampiyonluk peşinde

Bu yıl 7’inci sezonunu yaşayacak olan ve ilk kez Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)‘nın resmi şampiyonası olarak takvimine dahil olan Formula E’de mücadele edecek Audi Fabrika Takımı Audi Sport ABT Schaeffler, sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyor. Lucas di Grassi ve René Rast ile mücadele edecek takım, serinin resmi bir dünya şampiyonluğu olduğu ilk yılda zafer kazanmak istiyor. 

 Yeni statüsüyle ilk startını Suudi Arabistan’da Diriyah’ta alacak Formula E’de 12 takım ve 24 pilot, motor sporları tarihine geçmek için mücade edecek. Geride kalan 6 sezonda 43 kez podyum görerek serinin en başarılı takımı olan Audi Sport ABT Schaeffler, Lucas di Grassi ve René Rast ile bu sezon da başarısını devam ettirmek istiyor.

 Yeni sezonla ilgili bilgiler veren Audi Sport GmbH Genel Müdürü ve Audi Motorsport sorumlusu Julius Seebach, her sezona kazanma amacıyla girdiklerini, ancak bu kez hazırlıklarının çok daha yoğun olduğunu söyledi. Tamamen yeni bir güç aktarım organı geliştirdiklerini söyleyen Seebach, tüm ekip yapısını ve detayları bir kez daha rafine ettiklerini söyledi. 

 Audi’nin son sezonunda, pist de çok güçlü

Audi Sport ABT Schaeffler’ın Formula E’deki son sezonu olduğunu belirten Takım Direktörü Allan McNish ise “Bundan sonra Dakar Rallisi'nde mücadele edecek Audi'nin buradaki son sezonu. Takımdaki herkes bunun bilincinde ve sezonu başarılı kılmak için ekstra motive. Büyük hedeflerimiz var ama aynı zamanda saygı duyuyoruz: Pist bu yıl hiç olmadığı kadar güçlü.” dedi.

 Sezon karanlıkta yapılacak Diriyah E-Prix'si ile başlıyor

Yedinci sezonda bir ilk olarak Riyad'ın Diriyah banliyösündeki iki yarış yerel saatle 20.00’den sonra başlayacak ve karanlıkta yapılacak. Yarışın formatı ise daha önce olduğu gibi; 45 dakikalık tur ve artı bir tur, aynı zamanda pilotlara ve takımlara ek stratejik avantajlar sunan Attack Mode ve FanBoost kullanımıyla yapılıyor.

di Grassi en başarılı Formula E pilotu

Geçen sezonlarda elde ettiği 32 podyum ve 796 puanla en başarılı pilot konumunda olan Lucas di Grassi test sürüşlerinde iyi bir sezon geçireceklerini düşündüklerini söylerek “Ancak Cumartesi gecesi padoktan ayrılana kadar bu yılın gerçek güç dengesini bilemeyeceğiz. Bu gergin bekleyiş de sezon açılışını daha heyecanlı verici kılıyor." dedi.

Di Grassi'nin takım arkadaşı René Rast ise daha üç kez DTM şampiyonluğu mutluluğu yaşadı. Geçen sezon Berlin'deki yarışla Formula E’ye adım atan Rast, ilk kez tam bir sezon yarışacak. 2021'de özel olarak Formula E'ye odaklanacağını söyleyen Rast, "Geçtiğimiz birkaç aydır testler yaptık ve simülatörde uzun saatler geçirdik. Şimdi rekabete karşı gerçek yarış pistine çıkma zamanı" dedi. 

 Yarış takvimi Haziran başına kadar belli

Diriyah'daki yarışlar, Formula E tarihindeki 70. ve 71. Turları olacak. Pandeminin belirsizlikleri nedeniyle Formula E yarış takvimini aşamalı olarak açıklayan FIA, şu an için Haziran ayı başına kadar Roma, Valensiya, Monako, Marakeş ve Santiago'daki yarışlarının düzenleneceğini açıkladı. Sezonun diğer yarışlarının Berlin, Londra ve New York'ta düzenlenmesi planlanıyor. 

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