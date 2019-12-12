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Aralık’ta Fiat’tan ticari araç almak daha da kolay!

Fiat Professional, 2019 yılını cazip kampanyalarla kapatıyor. Kamu bankaları işbirliği ile uygulanan 0.49 faiz kampanyası Aralık’ta son ayına giriyor. Kampanya kapsamında Doblo, Fiorino ve Pratico’lar, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0.49 faizli kredi ile sunuluyor.

Aralık’ta Fiat’tan ticari araç almak daha da kolay!

Fiat Professional, 2019 yılını cazip kampanyalarla kapatıyor. Kamu bankaları işbirliği ile uygulanan 0.49 faiz kampanyası Aralık’ta son ayına giriyor. Kampanya kapsamında Doblo, Fiorino ve Pratico’lar, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0.49 faizli kredi ile sunuluyor.

12 Aralık 2019 Perşembe 11:39
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Aralık’ta Fiat’tan ticari araç almak daha da kolay!

Fiat Professional yılın son ayında da uygun kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Kamu bankaları işbirliği ile uygulanan 0.49 faiz kampanyası Aralık’ta son ayına giriyor. Ay sonuna dek Doblo, Fiorino ve Pratico’lar, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0.49 faizli kredi ile sunuluyor. Tercihini Ducato sahibi olmaktan yana kullananlara ise KDV kadar indirim fırsatına ek olarak 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0.79 faizli kredi kampanyası ay boyunca avantaj sağlıyor.

10 Numara Fiat programı kapsamında mevcut Fiat ticari araç sahipleri, araçlarını Doblo veya Fiorino ile yenilediklerinde “Fiat Yol Arkadaşım Connect” paketi ücretsiz sunulurken, Ducato ile yenilediklerinde “10 Numara Fiat Bakım Paketi” hediye ediliyor.

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