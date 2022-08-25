arabam.com Yeni Düzenleme Sonrası İlan Verme Kurallarında Düzenlemeye Gidiyor

arabam.com’un açıklamalarına göre şirketin web sitesinde İkinci el araç ilanı girişlerinde, 6 bin km’nin altının seçilememesine yönelik bir geliştirme yapılacak. Geliştirmenin eylül ayı içinde tamamlanması ön görülüyor. Sitede zaten sıfır km araçlar için ikinci el ilanlardan farklı bir bölüm bulunuyor. arabam.com sıfır km alanında marka ve modele göre güncel fiyat aralığı belirtiliyor ve otomobil markasının resmi internet sitesine erişim bağlantısı yer alıyor. Ayrıca hali hazırda ikinci el araç ilanlarının listelendiği sayfada sıfır araçlar listelenmiyor.

Şirketten yapılan açıklamada ikinci el otomotiv sektörünün önde gelen pazar yeri olarak tüketicilerin doğru satıcılara, piyasa gerçekleriyle uyumlu fiyatlarla ulaşması için sunulan hizmetlere dair geliştirmelerin devam ettiği ifade edilirken, söz konusu düzenlemenin olumlu karşılandığı, yakın zamanda ikinci el ve sıfır araçlar ticareti ile ilgili olabilecek gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.